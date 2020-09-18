Dayanacak güç kalmadı

Hüseyin ÇİÇEK - Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın birçok bölgesinde olduğu gibi Gazimağusa’nın Maraş bölgesinde yaşayanlar bir haftadan beri su alamadıklarını belirterek, yaşananlara isyan etti. Diyalog muhabirine konuşan bölge sakinleri “ne çamaşırları, ne de bulaşıkları yıkayabiliyoruz, ne de duş yapabiliyoruz. Cebinde parası olan tankerle su getirse de bu durumla baş edemiyor” dedi.

Benzeri şikayetler Lefkoşa’nın değişik semtlerinden de geliyor. Suların kesintili olarak verilmesi yüzünden tankercilere başvurmak zorunda kalan vatandaşlar, fiyatların istikrarsızlığından yakınıyor. Vatandaşlar, suyun kalitesinden memnun olmadıkları gibi, ton başına 20 ile 60 lira arasında para ödediklerini belirterek ‘dayanacak güçlerinin kalmadığını’ ifade ediyor.

Ne dediler…?

Hüseyin Koloz

“Hamitköy’de 8 gündür su akmıyor. Ne çamaşır ne de bulaşık yıkayabiliyoruz. Salgın vakalarının arttığı son günlerde suya ihtiyacımız daha da atmışken, ne yazık ki su kıtlığı yaşıyoruz. Depomuzda olan su ile idare ediyoruz ancak birkaç gün sonra depomuzdaki su da bitecek. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Türkiye’den gelen su ile ilgili bir sıkıntı yaşanıyor ve dileğimiz bir an önce sorunun ortadan kaldırılıp hanelerimize tekrardan su akmasıdır.”

Ali Karataş

“Suyumuz ne yazık ki her zaman akmıyor. Yaklaşık 5 aydır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. 3-4 günde bir su veriliyor. Çamaşır ve bulaşık yıkarken endişe duyuyoruz. Susuz kalma korkusu yaşıyoruz. Şu anda bir salgın var ve korunmak için temizlik şart. Ancak susuz bunu nasıl yapacağımızı bilemiyoruz. Umarım bir an önce bu arıza giderilir ve yeniden rahatlarız. Tankerle su çağırmaya kalksak çok pahalıya getiriyorlar. Bir de yüksek su fiyatlarla su satıyorlar.”

Nejla Demirhan



“Maalesef iki haftadır suyumuz yok. İki haftadadır birkaç günde bir su akıyor. Yaşanan sıkıntı nedeniyle su motorlarımız arızalanıyor. Bu soruna bir an önce çözüm üretilmesini bekliyoruz. Daha önce iki günde bir çamaşır yıkıyorduk ancak şimdi su olmadığı için 4 günde bir yıkıyoruz. Tankerle su çağırmak istedik ancak hem tanker bulamıyoruz hem de bulduklarımız çok yüksek paralar istiyor. Eskiden 10 lira 15 liraya bir ton su alıyorduk şimdi 50 lira 40 lira istiyorlar. Allah herkesin yardımcısı olsun.”

Mustafa Denizgezen

“Sularımız akmıyor. Geçen haftadan beri sıkıntı çekiyoruz. Tanker aradık ancak bulamadık. Bulduklarımız da çok yüksek paralar istiyor. Salgının arttığı bir zamanda susuz kalmak çok tedirgin edici bir durumdur. Bir an önce yaşanan bu sıkıntının ortadan kaldırılması için ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Su hayattır.”

Samiye Kafesçi

“Yaklaşık iki aydır su ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda iki gündür sularımız hiç akmadı. Depolarımızda olan su ile idare etmeye çalışıyoruz. Çamaşır bulaşığı geçtim suyumuz bitecek korkusu ile banyo yapıyoruz. Susuz kalmakla çok zor günler geçiriyoruz. Susuz kalmayalım diye çamaşır ve bulaşığı çok dikkatli yıkıyoruz. Çamaşırları elde yıkamaya başladık. Eski yıllara resmen geri döndük. Bir an önce sorunun giderilmesini diliyoruz.”

Sabiha Deniz

“Suyumuz kaç gündür akmıyor ve zor günler yaşıyoruz. Evde 4 kişiyiz ve su tüketimimiz fazla oluyor. Şu anda kesintiler var ve bu kesintiler ciddi anlamda bizi endişelendiriyor. Bulaşıklar, çamaşırlar birikiyor. Bu salgın döneminde temizlik yapabilmek için suya ihtiyaç duyuyoruz ancak iki gündür bir damla su akmadı. Yetkililerden tek beklentimiz bu sorunun hızlı bir şekilde giderilmesidir.”

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020, 10:25