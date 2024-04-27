Öğrenciler sokağa döküldü

Abdullah SUİÇMEZ

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Refika Öğretmen Öğrenci Yurdu’nun bodrum katında dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangın yurtta kalan öğrencilerin panik yaşamasına neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu depo olarak kullanılan odada bulunan eşyalar küle döndü. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, yangının ardından yurtta incelemelerde bulundu. Feyzioğlu, “Evlatlarımız gayet iyi. Uzaktaki ailelerimiz lütfen telaşlanmasın” dedi.

Polisten verilen bilgiye göre; dün saat 14.00 sıralarında Güzelyurt’ta Şehit Kamil Orçin Sokak’ta bulunan Refika Öğretmen Öğrenci Yurdu’nun bodrum katında, depo olarak kullanılan odada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilmezken, odadaki bazı eşyalar zarar gördü.

Feyzioğlu yangın yerinde incelemelerde bulundu

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, yangının ardından yurtta incelemelerde bulundu.

Feyzioğlu, “Güzelyurt'ta Refika Öğretmen KYK Yurdumuzda yangın başlangıcı olduğu bilgisi geldi. Çok şükür kimse zarar görmemiş. Yerinde görmeye, öğrencilerimizin ve yurt idaremizin bir ihtiyacı var mı sormaya geldim” dedi. Feyzioğlu, önceden yangın tatbikatı yapıldığı için görevlilerin bilinçli şekilde derhal müdahale ettiğine dikkat çekti.

Feyzioğlu, “Katlarda kalan öğrenciler de sakin ve seri şekilde tahliyeyi gerçekleştirmişler. İtfaiye de dakikalar içinde gelmiş. Güzelyurt belediyemiz ve yurtlarımızdan gelen temizlik görevlilerimiz aralıksız çalışıyor. Evlatlarımız gayet iyi” dedi.

Feyzioğlu, “Uzaktaki ailelerimiz lütfen telaşlanmasın. Bilinçli davranış, önceden alınan tedbir ve tatbikatın faydası büyük. Öğrencilerimize ve yurt idaremize geçmiş olsun. İtfaiyemize, elektrik idaresine, canla başla çalışan herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.