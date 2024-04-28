Akşener gitti Dervişoğlu geldi

İYİ Parti, Meral Akşener’in görevi bırakacağını açıklamasının ardından dün gerçekleştirilen olağanüstü kurultayla yeni genel başkanını seçti.

İlk iki turda salt çoğunluk sağlayamayan Müsavat Dervişoğlu, üçüncü turdaki oylama sonucu İYİ Parti'nin yeni genel başkanı seçildi.

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı dün yapıldı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık için ilk turda Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ile Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz yarıştı.

İkinci turda da genel başkan belli olmadı ve seçim üçüncü tura kaldı.

Üçüncü turda en fazla oyu alan Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in ardından İYİ Parti'nin ikinci genel başkanı oldu.

Dervişoğlu, genel başkan sıfatıyla yaptığı ilk açıklamada "Birbirimize sarılarak, yaralarımızı saracağız. Ondan sonra da iktidar yolculuğuna yine ağabeyim Koray Aydın ile kardeşim Tolga Akalın ile bu dava için alın teri döken sizlerle yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dedi. Meral Akşener, Genel Başkan seçilen Dervişoğlu'nu sosyal medya hesabından tebrik etti.

İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, seçimin ardından yaptığı ilk açıklama şunları söyledi:

"Bu yolculuğa çıkarken dua ettim. Ben bir yarış kazanmadım. Çünkü kimseyle yarışmadık. Herkesin gözü bu kongredeydi. Allah hepinizden razı olsun. En küçük bir tatsız olay bile yaşanmadı. Bu iyiler ve cesurlar hareketinin nasıl bir hareket olduğunun, nasıl bir siyasi hareket olduğunun en büyük delilidir.”

Akşener veda konuşması yaptı

Yeniden aday olmayan Meral Akşener, genel başkan olarak son kez kürsüye çıkarak bir veda konuşması yaptı.

Hayatının 30 yılını farklı dönemlerde, farklı mekanlarda, farklı imkanlarla siyaset sahnesinde çalışarak geçirdiğini aktaran Akşener, "Siyasi kariyerim boyunca beni motive eden tek bir şey vardı, o da tüm eğitim hayatım boyunca beni parasız yatılı okutan milletimize, bana büyük fırsatlar sunan Cumhuriyet'imize ve her geçen gün tahrip edilen devletimize karşı vefa borcumu ödemekti." değerlendirmesini yaptı.

Bu uğurda 30 yıl boyunca bir kadın olarak zorluklarla karşılaştığını aktaran Akşener, şöyle devam etti:

"Her devrin fırsatçılarıyla, ahlaksızlarıyla, zalimleriyle mücadele ettim ama şunu içtenlikle söyleyebilirim ki zihnim de vicdanım da hep çok rahat oldu. Çünkü hiçbir zaman peşinden koştuğum kişisel bir çıkarım olmadı. Çünkü hiçbir zaman utanacağım bir yaram olmadı. Çünkü hiçbir zaman vicdanımı susturabilecek bir güç olmadı.”

