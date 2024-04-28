‘Gizlilik’ kalktı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis; Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin kendisine üçlü, ya da beşli görüşme önerdiğini ilk defa Rum siyasi parti liderlerine açıkladı. Hristodulidis, bu öneriyi kendisinin kabul ettiğini söyledi.

Fileleftheros haberi “Üçlü Ya Da Beşli Görüşme Önerisi Ortaya Attı… Başkan BM Genel Sekreteri’nin Yaptığı ve Kendisinin Kabul Ettiği Önerinin Ne Olduğunu Siyasi Liderliğe Açıkladı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Haberde, Hristodulidis’in, Rum Ulusal Konsey toplantısında siyasi parti başkanlarına anlattıklarından; Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisi Holguin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in sadece liderler düzeyinde ya da danışmanlarının da katılacağı gayri resmi görüşme önerdiğinin anlaşıldığı savunuldu.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, Holguin’in önerisinin Hristodulidis tarafından kabul, Tatar tarafından reddedildiğini ileri sürdü.

Habere göre, Rum Yönetimi, Türk tarafının bu tür görüşmelere olumsuz yaklaşma sebebinin “durumun olduğu gibi devam etmesini, Holguin’in 6 aylık görev süresinin dolmasını ve çıkmaz ilan edilmesini istemesi” olduğuna inanıyor. Gazete, buna rağmen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in önümüzdeki ay Ankara’ya gerçekleştireceği ziyaret sırasında üçlü yahut beşli görüşme önerisini yeniden gündeme getirmek niyetinde olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, Holguin Ada’ya 7 Mayıs’ta gelecek ve bir hafta kalacak. Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’le muhtemelen 8 Mayıs’ta görüşecek. Hristodulidis Holguin ziyaretini, Kıbrıs sorunundaki çabaların bundan sonraki süreci açısından belirleyici önemde görüyor.

Kıbrıs Grubu açıklandı

Hristodulidis’in Avrupa Konseyi toplantısının sonuçları ve karar metni ile Rum Yönetiminin düzensiz göç ve sığınmacılarla ilgili çabaları hakkında da detaylı bilgi verdiğini kaydeden Sözcü Letimbiotis, “Kıbrıs Grubunun” da oluşturulduğunu açıkladı.

Letimbiotis’e göre Hristodulidis’e danışmanlık yapmak üzere oluşturulan grupta Panayotis Dimitiru, Kris Triandafillidis, Yorgos Kukumas, Yorgos Lukaidis, Hrisiana Erotokritu, Hrisi Pandelidis, Stavros Angelidis, Yorgos Yeorgiu, Menelaos Kiprianu, Yorgos Boyci, Hristos Yosifidis ve Kiriakos Çimillis yer alıyor. Önümüzdeki dönemde “Kıbrıs Sorunu Hukuk Grubu” da açıklanacak.