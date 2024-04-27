10 yıl gizlendi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından Minareliköy’de faaliyet gösteren bir süpermarketin araç park yerinde düzenlediği operasyon sonucu tutuklanan Mehmet Yaşar Can’ın 2014 yılında TIR’a gizlenerek, ülkeye geldiği ve o tarihten beri kaçak yaşadığı ortaya çıktı. Evinde ve belinde silah bulunan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. operasyonda daha önce tutuklanan Erkan Yeni ise suçsuz olduğu anlaşılarak, serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, alınan ihbar üzerine 16 Mart 2024 tarihinde saat 09.00 sıralarında Minareliköy'de faaliyet gösteren bir süpermarketin park yerinde bulunan HR 905 plakalı Jeep aracın arandığını söyledi. Polis, içerisinde yolcu olarak bulunan Mehmet Yaşar Can'ın belinde beyaz zarf içerisinde Hırvatistan yapımı Elite marka 9 mm’lik tabanca, 6 adet 9 mm’lik canlı mermi ile bir adet 14'lük kısa ,bir adet de 25’lik uzun şarjör tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı. Polis, zanlı Can’ın yanı sıra araç sürücüsü Erkan Yeni’nin de tutuklandığını belirtti.

Polis memuru Kuşak, zanlı Can’ın Girne’deki evinde yapılan aramada Çekoslovak yapımı 7.65 mm silah ile silaha ait şarjör ele geçirildiğini belirtti.

Polis, zanlı Yeni’nin evinde yapılan aramada ise kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığını söyledi.

Polis, zanlı Can’ın Girne’de ele geçirilen silahın yıllar önce kendisine hediye edildiğini, Lefkoşa’da ele geçirilen silahın ise Suriye’de bulunan bir şahıs tarafından bir kişi aracılığıyla hediye olarak gönderildiğini ve tabancalara meraklı olduğunu söylediğini aktardı.

TIR’a gizlendi, geldi

Polis, bulunan silahların parmak izi ve balistik incelemeye gönderildiğini, sonuçların temiz çıktığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı Yeni’nin suçla bağlantısı görülmeyerek, serbest bırakıldığını, Can ile ilgili yapılan muhaceret kontrolünde 2014 yılında cezalı bir şekilde ülkeden çıkış yaptığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlıdan bu konuda izahat istendiğinde ülkeden çıkış yaptıktan birkaç gün sonra TIR araçla gizlice Girne Turizm Limanından KKTC’ye giriş yaptığını söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.