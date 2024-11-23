Bağlantıları araştırılıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Türkeli bölgesinde önceki gün gerçekleştirilen Emek Operasyonunda tutuklanan Letonya uyruklu Alekses Taovikinenws, Vikilias Sinkecisk ve Andrejs Taovikinens dün sabah mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındı.

Toplam 512 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonla ilgili detaylar aktarılırken, Güney Kıbrıs’ta yaşayan 3 zanlının, kuzeydeki bağlantılarının mercek altına alındığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 19 Kasım 2024 tarihinde, Türkeli köyünde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Emek Operasyonu" kapsamında, Alekses Taovikinens’in kullanımında, Vikilias Sinkecisk ve Andrejs Taovikinens’in yolcu olarak bulundukları aracın durdurulduğunu, zanlıların kaçmaya çalışırken, makul kuvvet kullanılarak, tutuklandıklarını söyledi.

Polis, yapılan aramada aracın arka koltuğunda küçük bahçe kürekleri içerisinde 5 ayrı vakumlu naylonda 140 gram hintkeneviri, 4 ayrı vakumlu naylonda 240 gram sentetik cannabionid ve küçük bahçe kürekleri bulunarak, emare alındığını belirtti.

Kuzeye sürekli uyuşturucu getirdiler

Polis, zanlılardan temin edilen ifadeler ışığında uyuşturucu maddeleri aynı gün Güney Kıbrıs’tan ithal ettiklerini, 120 gram bonzaiyi bir şahsın alması için Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesindeki yol kenarında bir ağacın altına gizlediklerini söylediklerini açıkladı. Polis, Alekses Taovikinens’in gösterimiyle uyuşturucunun bulunup emare alındığını söyledi.

Polis, yine Alekses Taovikinens’in 18 Kasım’da güneyden ithal ettikleri 12 gram kokain türü uyuşturucu maddeyi Lefkoşa Küçük Sanayi bölgesinde bir şahsın alması için toprak alana gömdüklerini söylediğini açıkladı.

Polis, 12 gram kokainin de bulunarak emare alındığını, böylelikle toplam 512 gram uyuşturucu ele geçirilmiş olduğunu kaydetti.

Polis memuru, zanlıların 5 Kasım’da Girne’de gerçekleştirilen ve 400 gram kokainin ele geçirildiği Gaymak Operasyonuyla bağlantılarının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların 400 gram kokaini güneyden ithal edip, tanımadıkları şahısların alması için ağaç altına bıraktıklarını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, yine Girne’de gerçekleştirilen bir başka operasyonda ele geçirilen 81 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddeyle ilgili zanlıların bağının olduğunu tespit ettiklerini mahkemeye aktardı.

Kameralar incelenecek

Polis memuru, zanlıların cep telefonlarında şüpheli mesajlar tespit edildiğini, DATA incelemesi yapılacağını söyledi.

Polis memuru, uyuşturucuların bırakıldığı konumlarla ilgili araştırmaların sürdüğünü, kamera görüntülerinin inceleneceğini ifade etti.

Polis memuru, alınacak ifadeler, beklenen analiz sonuçları olduğunu, ayrıca aranan şahıslar olduğunu ifade ederek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlılar ise avukat talep ettiklerini söyledi.

Mahkeme, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024, 09:38