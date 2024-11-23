Bandabulya’ya baskın yapıldı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, aldığı ihbar üzerine önceki gün Lefkoşa’nın Arasta bölgesinde bulunan Bandabulya çarşısında Baki Afrikan isimli markette arama yaptı. Yapılan aramada gümrüksüz patates, balık, gıda malzemesi, ne oldukları belli olmayan sıvı bakım ürünleri ele geçirildi, market sahibi Abdülbaki Dilekçi ile personeli Morufat Tenitope Alabi tutuklandı.

Zanlılar dün gümrüksüz mal tasarrufu suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 21 Kasım 2024 tarihinde saat 12.30 sıralarında Bandabulya'da bulunan İşletmeciliğini Abdülbaki Dilekçi’nin yaptığı Baki Afrikan Market isimli iş yerinde yapılan kontrolde 49 adet muhtelif markalarda gümrüğü ödenmemiş gıda malzemesi, toplam 463 kilo kurutulmuş balık ve 276 kilo KKTC'ye girişi yasak patates ele geçirildiğini söyledi. Polis, markette çalışan Alabi’nin tasarrufunda gümrüğü ödenmemiş 120 adet muhtelif markalarda kişisel bakım ürünleri, 15 adet muhtelif markalarda elektronik kişisel bakım ürünleri, 13 adet şişe içerisinde kahverengi sıvı, şurup, içerisinde beyaz toz ve hap bulunan kavanozlar, tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, işletme sahibi Abdülbaki Dilekçi ile orada çalışan Alabinin tutuklandığını belirtti.

Polis, ele geçirilen hap, sıvı, toz ve şurupların analize gönderileceğini ifade etti.

Soruşturmanın Dilekçi’nin etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, Alabi hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiğini kaydetti.

Polis, Dilekçi’nin teminata bağlanmasını, Alabi’nin ise 3 gün süreye tutulu kalmasını talep etti.

Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı, 30 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla Dilekçi’nin tutuksuz yargılanmasına, Alabi’nin ise 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.



Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024, 10:01