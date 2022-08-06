Öğretmenler dün sakindi

Afet İLBAN

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Toplantıya, danışmanları ile girmek isteyen sendikalar ile bakanlık arasında uzlaşı sağlanamadı. Toplantıya girmeyen sendika yetkilileri, hukuk yoluna başvuracaklarını bildirdi.

Önceki eylemde bakanlık kapısını kırarak içeriye giren sendika üyelerine karşı bu kez polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gözlemlendi. Eylemde, “Bizim eğitimciler olarak polis teşkilatıyla bir sıkıntımız yoktur” diyen eylemciler, polislerin önüne karanfil bıraktı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na, “Bilimsel yoldan gidin” çağrısı yapan eylemciler, bakanlık önüne kalem de bırakırken, Bakan Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy için hazırlanan raporların yer aldığı dosyaları da bakanlık önüne koydu.

Bando ekibi de vardı

Eylemde, bando ekibi de yer aldı. Davul ve düdük çalan eylemciler, sloganlar attı ve “Öğretmen Boyun Eğmez” ve “Eğitim ve Öğretmene Yapılan Saldırılara Asla İzin Vermeyeceğiz” yazılı pankartlar taşıdı.

Elmalı: Kavga yeni başladı

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı eylemde yaptığı konuşmada, hafta içerisinde ikinci defa bakanlık önünde toplandıklarını belirterek, “Bizler öğretmenler olarak antidemokratik, dikta rejimini andıran uygulamaları hiçbir zaman kabul etmedik, etmeyeceğiz” dedi.

Kavganın yeni başladığını ifade eden Elmalı, Bakan Çavuşoğlu’nun kendileriyle görüşmeden istediğini yapması durumunda okulların açılmasıyla birlikte kavganın daha da büyüyeceğini, eylemlerin artacağını söyledi.

Eğitimciler olarak 50 bin tane öğrencinin kendilerine emanet edildiğini dile getiren Elmalı, bu sorumluluğu hiç usanmadan, sıkılmadan en iyi şekilde taşıdıklarını kaydetti. “Buna karşın Bakan Çavuşoğlu ve bakanlığın öğretmenlerden korktuğunu” ileri süren Elmalı, polisin güvenlik önlemine işaret etti.

1985 yılından bu yana Öğretmenler Yasası’nın güncellenmediğini kaydeden Elmalı, sadece 3 maddenin değil, yasanın tamamının güncellenme ihtiyacı olduğunu belirtti. Elmalı, Bakan Çavuşoğlu’nun konuyu Bakanlar Kurulu’na götüreceği sözüne rağmen bunu yapmadığını iddia etti.

Maviş: Öğretmen direnecek

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, öğretmenin toplumun her kademesinde yer aldığını belirterek, öğretmenin toplumsal haklar için de mücadele ettiğini söyledi. Polis zoruyla yasa geçirilmek istendiğini iddia eden Maviş, “Polisle, askerle de gelseniz, öğretmen direnecektir” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’na eleştirilerde bulunan Burak Maviş, “Bugün bu sıcakta 80 yaşındaki Yılsay hocam buraya geldiyse bu yasa değişikliklerinde bir hak gaspı, etik dışı davranış var demektir” diye konuştu.

Öğretmenliğe girişteki nitelikte değişiklikler istendiğini dile getiren Maviş, Türkiye üniversitelerinden mezun ilkokul ve okul öncesi öğretmenlerin sisteme koyulmak istendiğini ileri sürdü. Kaç kişiye vatandaşlık verildiğini sorgulayan Maviş, geçici öğretmenliğin partizanlık nedeniyle kaldırılmadığı eleştirisinde bulundu.

Sendikaların danışmanları arasında yer alan Eğitim eski Bakanı Ahmet Derya da eylemde söz alarak, eğitimi simgeleyen her yerde kitap ve meşale olduğunu ifade etti.

