‘Topraklarımıza  sahip çıkalım’

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ile Telsim iş birliğinde yürütülen “Kıbrıs’ın Cevherleri” projesinin tanıtımı etkinliğine katıldı.

Meclisten verilen bilgiye göre Töre, etkinlikteki konuşmasında, üretmeden var olmanın mümkün olmadığını belirterek, “Üretim çoğaltılarak bu topraklara daha çok sahip çıkılması gerekiyor” dedi.

“Kıbrıs Türklerinin 1974’e kadar Anavatanın hasretini çektiğini” ifade eden Töre, “Bugün kendi topraklarında milli devlet sınırları içerisinde yaşamanın kıymetinin bilinmesi gerektiğini” söyledi.

Türk devletleri arasındaki dayanışmanın hayati önem taşıdığını belirten Töre, “Hepimiz biriz ve Türk milletiyiz. Farklı coğrafyalarda yaşasak da Atatürk’ün ifade ettiği ‘Ne mutlu Türküm diyene’ ifadesi hepimize yol göstermektedir” ifadelerinde bulundu.

Töre, “Biz Ergenekon’da Bilge Kağan’dık. Tanrı dağlarında Kürşat’tık. Kafkas dağlarında Şeyh Şamil’dik. Anadolu’da Halide Edip Adıvar’dık. Kurtuluş savaşında Atatürk’tük. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Fazıl Küçük’tük, Denktaş’tık, Ayten Berkalp’tik, Cemaliye Hocaoğlu’yduk… Dolayasıyla ne kadar cevherlerimiz vardır. Milletimize hizmet noktasında kadınlarımızın önemi çok büyüktür” dedi.



Osmangazi’den misafirleri vardı

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mehmetçik Üzüm Festivali’ne katılmak için ülkede bulunan Bursa'ya bağlı Osmangazi Belediyesi'nin Başkanı Mustafa Dündar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Mehmetçik Belediyesi ile kardeş şehir olduklarını ifade ederek, iki ülke arasında diyalog, sevgi ve iş birliğini geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, iki ayrı devlet olsa bile Atatürk’ün “Ne mutlu Türk'üm diyene” ifadesinde olduğu gibi aynı milletin insanları olarak dayanışmanın sürmesinin önemine değindi.

