Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, elektrikli araç yarışlarında KKTC’yi temsil eden Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan heyeti kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Ataoğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2022’ye katılarak, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda ülkemizi temsil ederek, “İlke” isimli araçlarıyla Körfez pistinde gerçekleştirilen yarışlarda, ön teknik kontrol video ödülü klasmanında ve yarışmanın en büyük ödülü olan performansta birinci gelerek üstün başarı sağlayan, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML) öğrencileri ile öğretmenlerini elde edilen başarıdan dolayı kutladı.

Elde edilen başarının, ülkenin geleceği açısından büyük bir umut ve motivasyon kaynağı olduğunu kaydeden Ataoğlu, “Her alanda dünya gençleri ile yarışabilecek eğitim ve bilgi birikimine sahip gençlerimiz vardır. Bu anlamda, gençlerimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2022, 10:08