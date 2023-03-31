Kanıtlar sunuldu

Suna ERDEN

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olduğu dönemde devlete ait 4 parça araziyi sahte belgelerle Hüseyin Vasilyalı adına tapulayıp satışının yapılmasını sağladığı gerekçesiyle yargılanan Hasan Fındık hakkındaki dava sürüyor.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Fadıl Aksun’un başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’tan heyetin baktığı davanın dünkü celsesinde, Savcı İbrahim Ruso ve sanığın avukatı Özgü Özyiğit hazır bulundu.

Savcı İbrahim Ruso tanık olarak gardiyan Faik Kozansoy’u mahkemeye dinletti. Kozansoy, Hüseyin Amcaoğlu’nun İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü olduğu dönemde akrabası olan Olgun Amcaoğlu’yla birlikte cezaevine gittiklerini anlattı. Kozansoy, ayrıca Öztan Özenergün’e yapılan ziyaretçilerin kaydını mahkemeye sundu.

Başkan Fadıl Aksun, davayı duruşma için 3 Nisan’a erteledi.

Ne olmuştu

İçişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Hasan Fındık, İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün ve

emlakçı Olgun Amcaoğlu 2004- 2005 yılları arasında devlete ait 4 parça araziyi sahte belgelerle Hüseyin Vasilyalı adına tapuladıkları ve başkalarına satıp sahtekarlıkla para temin ettikleri gerekçesiyle 2017 yılında tutuklanmıştı.

Sanıkların, Girne’de Edremit ve Karaman’da 4 parça devlet arazisi için sahte belgelerle Hüseyin Vasilyalı adına koçan hazırladıklarını ileri sürülmüştü. Arazilerin üçüncü bir şahsa satılıp, sahtekârlıkla para temin edildiği belirtilmişti. Öztan Özenergün yargılanarak 4 yıl hapse mahkum edilmişti. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Hasan Fındık’ın davası ise 18 Ocak’ta başladı. İlk duruşmanın ardından sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023, 09:44