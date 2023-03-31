Güvenlik için güçlü destek

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İşbirliği Eylem Planı çerçevesinde KKTC Polis Genel Müdürlüğüne (PGM) düzenlenen törenle 2 araç ve çeşitli teçhizat hibe edildi.

Ulu Önder Atatürk, aziz şehitler ve 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker ve Polis Genel Müdür Vekili Kasım Kuni konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Türker ve Kuni devir teslim protokolünü imzaladı. Tören hibe edilen malzemelerin tanıtımı ile sona erdi.

Feyzioğlu: Polis güçlendirilmeli

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, güçlü bir polis teşkilatının masum insanların temel hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli olduğunu belirtti. Feyzioğlu, güçlü bir polis teşkilatının, rahatsız olunacak, sitem edilecek ya da eleştirilecek bir durum değil, tam aksine insanların huzur ve güvenlik içerisinde yaşamlarını sağlamaları için zorunlu bir durum olduğunu kaydetti. Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer tüm alanlardaki iş birliklerinde olduğu gibi, KKTC polis teşkilatının güçlendirilmesi için üzerine düşeni yapacağını belirtti.

Türker: Uyum için birlikte çalışmaya hazırız

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Başkanı Selami Türker ise etkinlikte yaptığı konuşmasına, 6 Şubat’ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileyerek ve depremde arama kurtarma çalışmalarına KKTC’den gelen destek için teşekkür ederek başladı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan Güvenlik İşbirliği Antlaşması çerçevesinde, suçun önlenmesinden takibine kadar tüm alanlarda KKTC ile kapsamlı işbirliği yaptıklarını belirten Türker, bunun yanında; Özel Harekat Başkanlığı olarak 2001 yılından günümüze KKTC özel harekat personeliyle, temel özel harekat kursu başta olmak üzere 15 farklı alanda eğitimler düzenlediklerini belirtti.

Kuni: Polis halkın huzur ve güvenliğinin teminatıdır

Polis Genel Müdür Vekili Kasım Kuni ise konuşmasında, KKTC Polis Teşkilatının modernizasyonuyla ilgili hazırlanan eylem planı çerçevesinde; Polis Özel Harekat Müdürlüğünde kullanılmak üzere yapılan hibenin gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Kuni, Polis Genel Müdürlüğünü, başta eğitimli ve alanında uzman personel olmak üzere, araç - gereç ve teknik donanımla çağın gereklerine uygun olarak donatarak, gelişmiş dünya ülke polis teşkilatlarıyla yarışır hale getirmenin öncelikli görevleri arasında olduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023, 09:44