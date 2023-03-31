Vahim bir durum

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi Ekipleri tarafından dört bölgede gerçekleştirilen ‘Pençe Operasyonu’nda tutuklanan 7 kişiden biri olan Kamerunlu Luduin Che Mankah hakkındaki dava dün karara bağlandı. Kamerun’dan valizine koyduğu 10 kilo uyuşturucu maddeyi Ercan’daki gümrük duvarını aşarak ülkeye soktuktan sonra tutuklanan Kamerunlu kadına 8 yıl hapislik cezası verildi.

Sanık hakkında verilen karar Ağır Ceza yargıcı tarafından okunurken Ercan’dan kolaylıkla ülkeye 10 kilo uyuşturucu sokulması ‘vahim bir tablo’ olarak nitelendirildi. Kamerunlu kadının 3 çocuk annesi olması nedeniyle cezası bir miktar hafifledi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen karar oturumunda öncelikle olgular aktarıldı.

Operasyonun 11 Kasım 2020 tarihinde, saat 14.30 sıralarında Gemikonağı’nda başladığı, Girne’ye uzandığı ve daha sonra Lefkoşa ile Gazimağusa’ya sıçradığı belirtildi.

Dört bölgede gerçekleştirilen operasyonda 16 kilo uyuşturucu bulunduğu, suçla bağlantılı 7 kişinin tutuklandığı hatırlatıldı.

Kolaylıkla ithal etti

Yapılan soruşturma sonucu ele geçirilen uyuşturucunun 10 kilosunun Luduin Che Mankah tarafından Ercan Havalimanı’ndan valizde ithal edildiğine dair tespit yapıldığı kaydedildi.

Ağır ceza heyeti, sanığın Ercan Havaalanı’mdan uyuşturucu ithal etmesinin vahim bir tablo oluşturduğunu belirtti.

Heyet, böyle bir tablo ile karşılaşmamak için tedbir alınması gerektiğini bildirirken, sağlıklı bir toplum için uyuşturucu ile mücadelenin önemine değindi.

Heyet verdiği kararda şu noktalara dikkat çekti:

“Üniversiteler ülkesi olduğumuz dikkate alındığında öğrencileri uyuşturucuya karşı ne kadar koruyabildiğimiz hususunda akıllarda ciddi soru işaretleri vardır. Zira sanık uyuşturucuyu ithal ederken değil, ithal ettikten sonra suç ortaklarına teslim etmesinin akabinde tespit edilerek yakalanmıştır. Bu denli yüksek miktarda uyuşturucunun herhangi bir ek tedbir alınmadan valiz içerisinde Ercan Havalimanından ülkeye sokulabilmesi bize en az işlenen suç kadar vahim bir tabloyu gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla bir daha böylesine vahim bir tablo ile karşı karşıya kalmamak için tüm tarafların sorumluluklarımın bilinci içerisinde hareket etmelerini temenni ederiz.”

3 çocuk annesi

Heyet, ithal edilen uyuşturucunun miktarını, suçun işleniş şeklini dikkate aldıklarında sanığa hürriyeti bağlayıcı ceza vermeyi uygun bulduklarını belirtti. Ağır ceza heyet, sanığın bakmakla yükümlü üç çocuğunun bulunduğunu, suçunu kabul ederek olumlu bir tavır sergilediğini dikkate aldıktan sonra davada 9 kilo 526 gram 690 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ithal etmekten 8 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023, 10:14