‘Sevinç yaşadık’

Ömer KADİROĞLU

Kapalı Maraş’ın açılan kısımlarını ziyaret eden vatandaşlar, büyük bir sevinç yaşadığını dile getirdi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, bu açılımın hem Kuzey Kıbrıs hem de Güney Kıbrıs için önemli bir adım olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, “Geç alınmış bir karardı ama şimdi adım atıldı. Çok mutluyuz. Kısa sürede Maraş’ın tamamının açılmasını ve yıllardır sessizliğe gömülen bu bölgenin canlanmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Ne dediler?..

Mustafa Ziya Bener

“Maraş’ın kısmi olarak sahil şeridinin halkın kullanımına açılması mutluluk vericidir. Burada iki şehir yan yana ancak biri ölü diğeri canlı şehir. Bu durumdan Maraş’ın kurtarılacak olması nedeniyle çok mutluyuz. Maraş’ı görmek için geldim çok heyecanlıyım. Herkesin gelip bu tarihi görmesini tavsiye ederim.”

Hüseyin Ziya Bener“Maraş’ın sahil şeridinin açılmasına çok sevindik. Geç kalınmış bir karardı. Ben aslında Avustralya’da yaşıyorum ancak pandemi nedeniyle burada kaldım. Avustralya’ya gitmek için kapıların açılmasını beklerken kısmette Maraş’ın açılması varmış. Gitmeden Maraş’ı görmek istedim. Maraş’ın açılmasına emek veren herkese teşekkür ederiz.”

Alper-Birle Tenekeci

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ersin Tatar’ın düzenledikleri basın toplantısında Maraş’ın açılacağını duyurması bizleri çok heyecanlandırdı. Nihayetinde açıldı ve Maraş’ı görmek için buraya geldik. Bu açılımı sağlayan anavatanımıza minnettarız. Anavatan bizleri her yönde destekledi ve her zaman yanımızdadır. Kısa sürede Maraş’ın tamamının açılmasını ve yıllardır sessizliğe gömülen bu bölgenin canlanmasını diliyorum.”

Mehmet Bektaş

“Maraş’ın sahil şeridinin açılmış olması sevindiricidir ancak geç kalınmış bir harekettir. Bu açılımı yapan muhalefet, iktidar ve Türkiye’ye çok teşekkür ederiz. Yıllardır burası hayalet bir şehir olarak kaldı umarım kısa sürede canlılık başlar. Buranın açılması ülkenin geleceği açısından önemlidir. Turizm ve ekonomik açıdan önemlidir. Emek veren herkese tekrardan teşekkür ederim.”

Suphi Giritli

“Kapalı Maraş’ın bir kısmının açılması bizi memnun etti. Ülke geleceği için çok iyi bir iş yapıldı. Bu çalışma bizleri çok mutlu etti. Maraş’ın açılması hem bizim hem de Güney Kıbrıs’ın yararına olacaktır. Anavatan mademki yanımızdadır sırtımız yere gelmez.”

Osman Koral

“Kapalı Maraş’ın bir kısmının halkın kullanımına açılması çok sevindiricidir. Bu açılım nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) müdahale için ayaklanıyor. Bu kadar zamandır Kıbrıs Türkü ezilirken, yüzlerce köy göçmen duruma düşerken ve insanlarımız diri diri gömülürken neredeydi AB ile BM? Maraş’ın açılmasında hiçbir sakınca görmüyorum. İnşallah bu mallar söz verildiği gibi gerçek sahiplerine verilir. Maraş’ın açılması hem bizler için hem de Güney Kıbrıs için önemli ve değerlidir. Herkese hayırlı olmasını dilerim.”

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020, 10:12