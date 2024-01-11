Okul yerine cezaevi

Suna ERDEN

Gemikonağı'nda bir öğrenci yurdunda eski kız arkadaşı ile onun erkek arkadaşını bıçaklayan

28 yaşındaki üniversite öğrencisi Fırat Yurdakul hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Eski kız arkadaşına bir kez bıçaklayan zanlının, onun erkek arkadaşını 6 ayrı yerinden yaraladığı açıklandı.

Hakkında “katle teşebbüs, ağır yaralama, yaralama, mülke tecavüz ve kanunsuz bıçak taşıma ,kadına şiddet” suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 6 Ocak 2024 tarihinde saat 22.45 sıralarında Gemikonağı'nda, Prime Apart Daire 7'de meydana geldiğini söyledi.

Polis, Fırat Yurdakul’un konuşmak amacıyla önceden kız arkadaşı olan Ç.G.’nin kaldığı aynı apartmanın 19 numaralı dairesine giderek, odaya giriş yaptığını belirtti.

Polis, zanlının yeni ilişkisini gözüne soktuğu gerekçesiyle, 23 santimlik bıçağı eski kız arkadaşı Ç.G.’nin sol göğüs alt kısmına bir kez sokmak suretiyle yaraladığını açıkladı. Polis memuru, zanlının daha sonra eski kız arkadaşının yeni erkek arkadaşı M.Ç.’nin vücudunun çeşitli yerlerine birçok kez bıçağı sokmak suretiyle ağır bir şekilde yaraladığını açıkladı. Polis, zanlının aynı tutuklandığını, bıçağın tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Hayati tehlikesi yok

Polis, Ç.G.’nin Topel Devlet Hastanesi Acil Servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra kendi isteği ile taburcu edildiğini, erkek arkadaşı M.Ç.’nin ise Lefkoşa Devlet Hastanesinde ameliyat edildikten sonra cerrahi serviste müşahede altına alındığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, M.Ç.’nin tedavisinin sürdüğünü ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının işlediği suçların ağır ceza mahkemeleri kapsamına giren çok ciddi suçlar olduğunu söyledi. Polis, zanlının ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu ancak yargılanması halinde hapis cezası almasının büyük bir ihtimal olduğunu ve yargılamadan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı “katle teşebbüs, ağır yaralama, yaralama, mülke tecavüz ve kanunsuz bıçak taşıma ,kadına şiddet” suçlarından yargılanmak üzere 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.