Rekorlar ülkesi

Kuzey Kıbrıs’ta geçtiğimiz hafta meydana gelen 56 trafik kazasında 28 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre 1-7 Ocak tarihleri arasında 56 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 22’si yaralanmayla ve 34’ü hasarla sonuçlanırken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 28 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (18) , dikkatsiz sürüş yapmak (11), kavşakta durmamak (11), yakın takip (10) ve diğer etkenler (6) olarak yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 3 milyon 248 bin 14 TL olarak açıkladı.

Ülke genelinde 1-7 Ocak tarihleri arasında, polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu toplam 13 bin 618 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 3 bin 388 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

Sürat (781) , mobil araç ile tespit edilen sürat suçları (68 ) , tehlikeli sürüş (20 ), dikkatsiz sürüş (31), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (164 ), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (14), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ( 94 ), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (285 ), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (32), trafik levha ve işaretlerine uymamak (125), trafik ışıklarına uymamak (3 ), muayenesiz araç kullanmak (41), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak ( 54 ), yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak (14 ), özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak (1), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (1), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (7 ), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak ( 27 ) ve bin 694 diğer trafik suçları.