Yerli üretim desteklenmeli

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’ni (İŞAD) kabul eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ekonominin güçlü olduğu yerde egemenliğin de daha güçlü olacağını söyledi.

Açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde Meclis İdari Amiri Milletvekili Yasemin Öztürk ile Başkanlık Divanı üyesi Milletvekili Hasan Küçük’ün yanı sıra Derneğin bazı Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Kabulde ilk sözü alan İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, ülkenin aynası olan Meclis’in daha iyi bir işleyişte olmasını arzuladıklarını dile getirerek Meclis Başkanı Töre’nin bilgi ve deneyimleri ile bu yönde olumlu adımlar atılacağına olan inancını dile getirdi.

Töre: Milli davanın esası toprak ve nüfus

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında bir toprağı canla, kanla kurtarmanın yeterli olmadığını, vatan yapılan topraklar üzerinde milli davanın esasının toprak ve nüfus olduğunu söyledi.

Töre: “Toprak ve nüfusu ekonomi ile taçlandırmak gerekir. Ekonominin güçlü olduğu yerde egemenliğimiz de daha güçlü olur” dedi.

Ekonomik gücün insanların refah ve mutluluğunu arttıracağı için devletin de o oranda güçlenmiş olacağına değinen Töre, daha çok yerli iş gücüne ihtiyaç olduğunu belirtti.

Töre, yerli üretimin desteklenmesi konusunda Meclis olarak üzerlerine düşen görevi her zaman yerine getireceklerini söyledi.

SEVKAD heyetinden Töre’ye ziyaret

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Sevgi ve Kardeşlik Derneği (SEVKAD) heyetini kabul etti.

Açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde ilk sözü alan SEVKAD Başkanı Hüseyin Emre Erdem, teşkilat olarak 27 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi ve Derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Töre de konuşmasında Derneğin çalışmalarını yıllardır yakından takip ettiğini ifade ederek gerek Anavatan Türkiye gerek KKTC’de birçok faaliyetine de katıldığını söyledi.

Töre “Milli ve manevi değerler bizim en büyük gücümüzdür” diyerek bu değerlere sahip çıkıp yeni nesle öğretmenin son derece önemli olduğunu vurguladı.