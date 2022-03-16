Toplam 3 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 527 pozitif vakaya rastlanırken, bir can kaybı oldu.

Hayatını kaybeden hastanın Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 84 yaşındaki Hatice Savoğlu olduğu belirtildi. Savoğlu'nun yan hastalıkları olduğu da öğrenildi.

Savoğlu'nun vefatı ile KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 92 bin 295 test neticesinde 3 bin 294 vaka belirlendi,2 kişi de hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 904’e, vaka sayısı ise 360 bin 78’e yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte toplam 14 bin 206 test yapıldığını, 527 pozitif vakaya rastlandığını, 320 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni vakalardan, 245 kişinin Lefkoşa, 102 kişinin Girne, 116 kişinin Gazimağusa, 26 kişinin Güzelyurt, 30 kişinin İskele, 8 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı: 14.206

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 527

Yerel vaka sayısı: 527

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 320

Yapılan toplam test sayısı: 6.117.462

Toplam vaka sayısı: 74.268

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 70.177

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 3888

Pandemi Merkezindeki hasta sayısı: 31

Karantinadaki vaka sayısı: 3850

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 205

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 7

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı: 890

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 209

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 230

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 1891

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 136089

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 92 bin 295 test neticesinde 3 bin 294 vaka belirlendi,2 kişi de hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 904’e, vaka sayısı ise 360 bin 78’e yükseldi.