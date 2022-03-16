Bir ilke imza atacak

Başbakan Faiz Sucuoğlu, kendisinin ve ilgili bakanların da yer alacağı ekiplerin, bu hafta içinden itibaren marketlere yönelik denetim başlatacağını açıkladı.

Sucuoğlu, üreticilere yönelik ziyaretleri kapsamında dün Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’la birlikte, Alsancak Camelot bölgesinde bulunan ülkenin en büyük sera üreticisi olduğu belirtilen Safel Seralarını gezdi.

Sucuoğlu, üreticinin yaşadığı sorunlar hakkında yerinde bilgi aldı.

Basına açıklamalarda bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, son dönemde maliyetlerdeki artış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sorun yaşayan üreticilerin sıkıntılarını yerinde gözlemlemek ve öğrenmek için ziyaretlere devam edeceklerini söyledi.

Sucuoğlu, bu hafta içinden itibaren, kendisi ve ilgili bakanların da içinde yer alacağı ekiplerin, marketlere yönelik denetim başlatacağını açıkladı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, üreticilere yönelik ziyaretleriyle, üretimin hangi şartlarda yapıldığını, kaça mal olduğunu ve yaşanan sorunları yerinde tespit etme fırsatı bulduklarını belirterek, bugün bu amaçla, Ekonomi ve Enerji Bakanı Evren ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz’la birlikte, Girne Camelot bölgesinde en büyük sera üreticisini ziyaret ettiklerini belirtti.

Sucuoğlu ziyarette, üreticinin yaşadığı sorunlar, maliyetlerdeki artış ve soğuk havadan kaynaklanan sıkıntılar ve bunların aracı kurumlar, süpermarketler ve vatandaşa yansımaları konusunda detaylı bilgi aldıklarını kaydetti.

“İlle de ortada bir yanlış var diye değil…”

Kendisi ve ilgili bakanların da katılımıyla, süpermarketlere yönelik sıkı denetimlerin yapılacağını dile getiren Sucuoğlu, “Bunu ille de ortada bir yanlış var anlamında değil, bir şekilde bizlerin de bu mekanizmanın içinde olmamız gerektiğine inandığımız için söylüyoruz. Yoksa herhangi bir adrese yönelik bir önyargı söz konusu değildir. Bu denetimler bizzat bizlerin başında bulunacağı ekipler tarafından yapılacaktır” diye konuştu.

Evren: Daha sık ve düzenli denetim…

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, üreticilere yönelik başlattıkları ziyaretlerle, fiyatlarla ilgili üreticiden markete ve tüketiciye ulaşma noktasına gelene kadarki detayları inceleyerek, bunlarla ilgili Ticaret Dairesi’yle toplantı yaparak, yeni gelişen şartlara göre denetimleri daha sık ve düzenli yapacaklarını kaydetti.

Oğuz: Üretimi desteklemek istiyoruz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, son zamanlarda akaryakıt, elektrik ilaç gibi girdi maliyetlerinde yaşanan artışla, üretim maliyetlerinin arttığını belirterek, bunun fiyatlara yansımasının oransal olarak denetlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Konuyla ilgili olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın, üretimin, üreticiden satış alanına ve tüketiciye gidene kadarki süreçte, üretici, aracı kurum ve marketteki satış arasındaki fiyatların kâr marjlarının denetim ve kontrollerini yapacağını belirten Dursun Oğuz, “Buradaki amaç üretimi desteklemektir. Üretimi desteklemek istiyoruz. Üretim olmazsa, ülke olmaz, ekonomi olmaz” diye konuştu.

Safel: Üretim zorlaştı

Safel Seraları Direktörlerinden Hüda Safel ise, mazot, elektrik gibi maliyetlerdeki artış ve geçmiş yıllara göre daha sert geçen kış koşulları nedeniyle üretimin zorlaştığını ve ürün fiyatlarının arttığını dile getirdi.