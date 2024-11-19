Olması gereken buydu

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren biri Pakistanlı, 3’ü Nijeryalı 4 kişi dün mahkemeye çıkarılırken, ikamet izinsizlerle ilgili yeni bir uygulamanın hayata geçtiği öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre; bundan böyle ülkede kaçak yaşam süren şahıslar, soruşturmanın ardından cezaevine gönderilmeyecek. Zanlılar, ihraç işlemleri tamamlanıncaya kadar polis hücresinde tutulacak.

Böylelikle yoğun olan cezaevlerinin daha fazla olması önlenecek, ihraç işlemleri ise kısa sürecek.

Mahkeme çıkarılan 4 zanlının poliste tutuklu kalmasına karar verilirken, 3 Nijeryalının yıllardan beri ülkede kaçak kaldığı açıklandı.

Duruşmada olguları değerlendiren polis, Nijerya uyruklu Domose Raphael Okon, Inaubong Raphael Okon, Fred Obası Offor’un 17 Kasım 2024 tarihinde Hamitköy bölgesinde tespit edildiklerini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Domose Raphael Okon’un 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren bin 509 gün, Inaubong Raphael Okon’un 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren bin 144 gün, Fred Obası Offor’un ise 27 Nisan 2021 tarihinden itibaren toplamda bin 300 gün KKTC'de izinsiz kaldığını açıkladı.

Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Sivil muhaceretten ifade temin edilmesi gerektiğini kaydeden polis, bununla birlikte zanlıların KKTC'ye hangi maksatla geldiklerinin, ayrıca ikamet izinsiz oldukları süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadıklarıyla ilgili araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Polis memuru, 3 zanlının da 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Raza 8 gün daha tutuklu

Polis, Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Pakistanlı Ali Raza’nın ise giriş-çıkış belgesi almak için muhaceret şubesine gelince tutuklandığını söyledi.

polis, 14 Kasım 2024 tarihinde saat 08.24 sıralarında Muhaceret Amirliğine giriş-çıkış belgesi alamaya gelen Raza’nın yapılan muhaceret kontrolünde 31 Ağustos 2024 tarihinden itibaren toplam 75 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 8 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, Nijerya uyruklu zanlıların 3, Raza’nın ise 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.