Tedavi altına alındı

Lefkoşa’da dikkatsizce kaldırımdan caddeye inmeye çalışan bisiklet sürücüsü meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Abdullah Parla Sokak’ta saat 09.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, bisikletiyle dikkatsizce kaldırımdan caddeye inmeye çalışırken kazaya neden olan Hasan Erhan (E-69) yaralandı.

Kaza, Erhan’ın, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye giriş yapması ve o esnada Mehmet Özsezer (E-44) yönetimindeki TBN 780 plakalı otobüsle çarpışmışı sonucu meydana geldi.

Bisiklet sürücüsü Erhan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Dikkatsizlik bir kazaya daha neden oldu

Öte yandan Girne - Tatlısu anayolunda saat 14.45 sıralarında meydana gelen kazada sürücü, dikkatsizliği sonucu önündeki araca çarptı. Kaza, Ali Karal’ın (E-35), YM 143 plakalı salon araçla Girne’ye doğru seyrettiği sırada H. Gül Market civarında önünde seyreden Cuma Çoban (E-50) yönetimindeki SG 239 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile YM 143 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Oğuz Dereseven’in (E-43) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavileri devam ediyor.

