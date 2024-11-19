Büyük kaza ucuz atlatıldı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde kontrolden çıkan demir profil yüklü TIR, karşı şeride geçerek kaza yaptı.

Bordür taşlarına çarpıp karşı istikamete geçen TIR’da yüklü bulunan tonlarca ağırlıktaki demir profiller yola savruldu.

Savrulan demirler o esnada yoldan geçmekte olan iki araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, hem maddi hasar meydana geldi hem de trafik sıkışıklığı yaşandı.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; kaza dün saat kaza saat 11.15 sıralarında, Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yönetimindeki TFU 113 plakalı TIR ile çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde güney istikametine doğru seyreden Mustafa Bıçak, seyrettiği yol üzerinde bulunan Jet Gaz isimli işletme önüne geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Sürücü, gidiş ve gelişi ayıran bordür taşlarına çarptıktan sonra karşı şeride geçti.



Bu esnada karşı şeritte soldan birinci şerit içerisinde kuzey istikametine doğru seyretmekte olan İsmet İşlem (K-44),TIR’a çarpmamak için direksiyon kırdı.

İşlem, yönetimindeki KV 690 plakalı salon aracı, direksiyonu sola kırması neticesinde kaldırıma çarparak durdu.

Kazada TFU 113 plakalı TIR’ın dorsesi üzerinde yüklü bulunan demir profiller sola doğru savrularak, Hüseyin Öksüzoğlu ve Ali Kızıltaş yönetimindeki araçlara çarparak söz konusu araçlarda maddi hasar oluşmasına sebep oldu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.