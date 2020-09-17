Ölümden döndüler

Suna ERDEN

Gönyeli’de önceki akşam meydana gelen kazada yaya geçidinde yürüyen üniversite öğrencileri

Zelal Erkan (21) ve Emel Al Enezı̇’ye (20) çarparak ağır yaralanmalarına neden olan motosiklet sürücüsü Halim Yıldız (25) gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada ağır yaralanan yayalardan Emel Al Enezi’nin genel cerrahi, Zelal Erkan’ın ise ortopedi servisinde müşahede altında olduğu belirtildi.



Soruşturmayı yürüten polis, kazanın önceki akşam saat 19.50 sıralarında Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, yönetimindeki GN 223 plakalı motosiklet ile dikkatsiz bir şekilde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Halim Yıldız’ın o esnada yaya geçidinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zelal Erkan ve Emel Al Enezı̇'ye çarptığını belirtti.Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Emel Al Enezi’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi. Polis, Emel Al Enezi’nin genel cerrahi, Zelal Erkan’ın ise ortopedi servisinde müşahede altında olduğunu açıkladı.Kazanın ardından hafif yaralanan sürücünün tedavisinin ardından gözaltına alındığını kaydeden polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattıklarını ifade etti.Polis, kazanın meydana geldiği yerdeki kamera görüntülerinin inceleneceğini, tanık ifadelerinin alınacağını belirterek, zanlının soruşturma aşamasında ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında talep edilen süreyi onayladı.