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Ölümle yüzleşti

Aşırı sürat sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçerek çöp kamyonu ile çarpıştı

Ölümle yüzleşti
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Hüseyin ÇİÇEK

İskele bölgesinde, Mehmetçik ile Yedikonuk arasında dün sabah meydana gelen trafik kazasında 38 yaşındaki sürücü Muharrem Bayramov ölümle yüzleşti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Bayramov, Mehmetçik Belediyesine ait çöp arabasıyla çarpıştı. Kazada yaralanan Bayramov, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Muharrem Bayramov’un kazayı hafif sıyrıklarla atlatması “mucize” olarak yorumlandı.
Virajda hâkimiyeti kaybetti
Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün sabah 08.00 sıralarında, Yedikonuk - Mehmetçik anayolunun 

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5. kilometresinde meydana geldi. 
Yönetimindeki SF 841 plakalı Van araç ile Mehmetçik istikametine doğru seyreden Muharrem Bayramov, gidişine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Yolun sağına geçen sürücü, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mehmetçik Belediyesine ait Muhammet Usta (E-40) yönetimindeki NV 034 plakalı çöp kamyonu ile çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan SF 841 plakalı araç sürücüsü Muharrem Bayramov Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün tedavisinin sürdüğü, polisin kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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