Ömer KADİROĞLU

Girne-Değirmenlik dağ yolunda dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada Mugatder Baykan (E-56) yönetimindeki TIR devrildi. Dağ yamacına çarparak devrilen limonata yüklü TIR’ın sürücüsü Baykan ölümle yüzleşti. Çevredekiler tarafından TIR’dan çıkarılan Baykan hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TIR’da yüklü bulunan onlarca limonata şişesi yola saçıldı.

Devrilen TIR’ın yakınında küçük çaplı bir yangın da meydana geldi. Orman Dairesi ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, kaza nedeniyle kilometrelerce araç trafiği oluştu.

Dikkatsiz sürdü

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, yönetimindeki TLD 539 plakalı TIR ile Değirmenlik istikametine doğru seyreden Baykan, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda bulunan dağ yamacına çarpıp, devrildi.

Araç sürücüsü Mugatder Baykan, tavanı üzerinde durabilen TIR’dan yaralı olarak çıkarıldı. Baykan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Yol temizlendi

Kaza sonucu yol içerisine saçılan limonata şişeleri ve tahta paletler Değirmenlik Belediyesi’ne ait iş makinası ile kaldırıldı. Uzun süre trafik akışına kapatılan yol, polisin gerekli ölçümleri yapması ve TIR’ın yol içerisinden vinç yardımı ile kaldırmasının ardından yeniden trafik akışına açıldı.