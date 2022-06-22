Tanıtım atağı devam edecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başkanlığında gerçekleşen Ulusal Konsey toplantısında, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin yanı sıra Güven Yaratıcı Önlemler ve Maraş konusunun ele alındığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesine göre; Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, toplantıda, ileri sürülen yeni Türk meydan okumaları ile Güney Kıbrıs-Yunanistan hükümetleri arasındaki koordinasyonun ele alındığını ifade etti.

Pelekanos, Anastasiadis’in toplantıda “işgal rejimi ile Türkiye arasında imzalanan yeni yasadışı ekonomik işbirliği protokolünde yer alanların incelenmesinin tamamlanmasının akabinde”, BM Genel Sekreteri, AB kurumları, Avrupalı muhatapları, ABD ve garantör güçlere göndereceği mektuplarla, yeni bir bilgilendirmede bulunma niyeti konusunda, bilgi verdiğini aktardı.

Pelekanos, siyasi parti başkanlarının ise, toplantıda ele alınan konular hakkında kendi görüş ve önerilerini ortaya koyma fırsatı bulduklarını belirtti.

Mektuplarla ilgili bir soru üzerine ise, Anastasiadis’in, göndereceği mektuplarda tüm gelişmelerle ilgili bilgi vereceğini ifade eden Pelekanos, Türk tarafının GYÖ’lerle ilgili bir görüşmenin başlamasını kabul etmemesi konusunda ise, ret yanıtını aldıkları ilk andan bu yana söyledikleri şeyi yineleyeceğini ve “hükümet olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak, iki ana hedefe ulaşılıncaya kadar, çabalarına son vermeyeceklerini” öne sürdü.

Pelekanos bu iki ana hedefi “Türkiye ve işgal rejiminin yasadışı faaliyetlerinin sona ermesi ile Kıbrıs sorununu çözüm yörüngesine geri getirmek ve müzakere masasına geri dönmek” şeklinde özetledi.

Pelekanos başka bir soruya yanıtında ise “GYÖ’leri geri çekmediklerini ve çekmeyeceklerini ve çabalarını sürdüreceklerini” de söyledi.

Parti başkanlarının açıklamaları

Haberinde Rum siyasi parti başkanlarının açıklamalarına da yer veren gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun konuşmasına enerji konularıyla başladığını ve 2050 yılına kadar doğal gaz veya petrol kullanılmayacağını söylediğini iletti.

Konuşmasında Güney Kıbrıs’ın 2010 yılında doğal gaz bulduğunu da ifade eden Neofitu, Güney Kıbrıs’ın kendi doğal gazını ihraç etmesi için, sıvılaştırma terminali konusunda hareket etmesi gerektiğini savundu.

Gazeteye göre sözü alan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise, Mısır ve İsrail’in AB’yle kısa süre önce yaptıkları anlaşmanın değerlendirmesinin yapılıp yapılmadığı konusunda, Rum siyasi dünyasının bilgilendirilmesini istedi.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise buna yanıtında, “Afrodit” yatağındaki doğal gazın Mısır’daki “Itku” terminaline kanalize edileceğini söyledi.

Stefanu konuşmasında, GYÖ’lerin Kıbrıs Türk siyasi liderliği tarafından reddedilmesinin akabinde, Rum tarafının planının ne olduğunu da sordu.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise açıklamasında, Anastasiadis’in, yaptırımlar politikası ile GYÖ’lerin istenen sonucu vermediğine dair açıklamasına işaret ederek, izlenecek olan stratejinin ne olduğunu sorarken, Anastasiadis ise Stefanu ve Papaopulos’a yönelik yanıtında, her iki konuda da çabaların süreceğini söyledi.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın enerji politikasının gözden geçirilmesi gerektiğini savunurken, GYÖ’lerin hiçbir zaman sonuç getirmediğini sözlerine ekledi.