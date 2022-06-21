Herkes yardıma koştu

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Boğaz bölgesinde dün yol kenarındaki kutu otların tutuşmasıyla başlayan yangın Kristal Villaları olarak bilinen sitedeki bir evin bahçesine sirayet etti. Alevlerin yerleşim birimine yaklaşmasıyla panik yaşanırken, yangına ilk müdahaleyi bölge halkı yaptı.

Kovalarla su taşıyarak yangına müdahale eden vatandaşların yardımına kısa sürede yetişen itfaiye ekipleri, alevleri evlere ulaşmadan söndürdü. Bölgede bulunan Emaş Market çalışanları da yangın tüpleri ile söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın sonucu bir dönüm içerisinde bulunan sulama lastikleri, zeytin ve incir ağaçlarıyla bahçe kenarında bulunan akasya ağaçları zarar gördü. Yangının kuru otlar üzerine atılan sönmemiş sigaradan kaynaklandığı öne sürülürken, polisin soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

İlk neden sönmemiş sigara

Bu arada Polis Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan raporda, ülke genelinde son bir haftada 8 yangın çıktığı, 215 bin 300 TL maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Polis Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan raporda, yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, kısa devre, elektrikli aletten çıkan kıvılcımlar ve spiral sinek kovucu közünün koltuk üzerine düşmesi olarak açıklandı.