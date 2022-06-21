Kilotuna sakladı

Suna ERDEN

Türkiye’nin Gaziantep ilinden 11 bin 500 liraya aldığı 66 gram Metamfetamin türü uyuşturucu maddeyi ülkeye sokmaya çalışırken Ercan Havalimanında yakalanan Ziya Burçin Erbay (36) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Geçmiş yıllara işlediği uyuşturucu suçlarından dolayı sabıkası bulunan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının uyuşturucu maddeyi iki ayrı paket halinde iç çamaşırı içerisinde ülkeye sokmaya çalıştığı belirtildi.

Bir kısmını satacaktı

Duruşmada olguları yeniden aktaran polis, 14 Haziran 2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapan Ziya Burçin Erbay’ın üzerinde yapılan kontrolde iç çamaşırı içerisinde iki paket halinde 66 gram Methamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının uyuşturucuyu siyah bant ve naylona sarıp paketlediğini açıkladı.

Gözaltına alınan zanlının sorgulandığını belirten polis, Methamfetamin’i 14 Haziran 2022 tarihinde Gaziantep'te daha önceden tanıdığı ve uyuşturucu işleriyle uğraştığını bildiği İbo isimli bir şahıstan

11 bin 500TL karşılığında aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddenin bir kısmını içeceğine bir kısmını ise müşteri bulması halinde satacağına dair itirafta bulunduğunu açıkladı.

Zanlının 14 Haziran gününden beri tutuklu olduğunu ifade eden polis, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması, iki kişinin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.