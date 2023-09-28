KKTC’nin tüm resmi daireleri tatil yaptı

Ömer KADİROĞLU

Hz. Muhammed’in doğumunu ifade eden mübarek Mevlit Kandili nedeniyle KKTC’nin tüm resmi daireleri dün tatil yaptı. İngiliz sömürge döneminden kalma bir kararı değiştirmeyen KKTC Meclisi, kamu çalışanlarına ‘resmi tatil’ uygulamasını sürdürüyor. Sendikalar da bu uygulamayı memnuniyetle karşılıyor. Resmi tatil uygulaması özelde çalışanları kapsamıyor. Böylece kamuda çalışanlara yine bir ayrıcalık sağlanmış oluyor. Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu vatandaşların önemli bir bölümü, Mevlid Kandili’nin idrak edilmesinden yana. Ancak hemen herkes resmi tatil uygulamasının, en katı Müslüman ülkelerde dahi uygulanmadığına dikkat çekiyor.

Ne dediler…?

Fatma Payaz

“Hz Muhammed’in doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısı ile resmi tatil oldu. Sanki de sabaha kadar namaz kıldılar ,ibadet ettiler de ertesi günü tatil verdiler. Çok fazla tatil var ve bu kadar resmi tatil gereksizdir. Özel sektör çalışıyor ancak resmi tatiller sadece memurlara yarıyor. Özel sektör devlet memurlarından daha fazla çalışıyor.”

Filiz Aykan

“Mevlit Kandili olduğu için resmi tatil uygulandı. Hz. Muhammed’in doğumu olan Mevlit Kandilinde resmi tatil uygulanmasına karşı değilim. Arada çalışanlar için böyle tatillere ihtiyaç vardır.”

Bünyamin İnceçelikli

“Hz Muhammed’in doğum günü olan Mevlit Kandili resmi tatil olarak geçti. Ülkede bu kadar çok tatil olması doğru değil. Elhamdülillah Müslümanız ancak kaç kişi ibadet etti ki resmi tatil ilan edildi. Böylesi tatiller genelde memurlara yarıyor. Doğru düzgün iş yapılmayan dairelerin resmi tatilde olması doğru değildir.”

İbrahim Basri

“Kandil dolaysı ile ülkede resmi tatil uygulandı. Kandil olduğunu biliyordum ancak Mevlit kandili Hz. Muhammed’in doğum günü olduğunu siz söyleyince hatırladım. İngiltere’de kalıyorum ve orada olduğum için bu gibi olayları takip edemiyorum.”

Mehmet Çiftçioğlu

“Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğum günü olan Mevlit Kandili ülkede resmi tatil ilan ediliyor. Ülkede bu kadar çok tatilin olması sadece devlette çalışanları için iyidir. Özel sektör çalışıyor ve böylesi tatillerden özel sektör yararlanmıyor.”

İnci Kalavasonlu

“Ülkede kandil olduğu için resmi tatil uygulanıyor. Kandil olduğunu biliyorum ancak ne kandili olduğunu bilmiyorum. Mevlit Kandili olduğunu siz söyleyince öğrendim ancak ne önemi olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktur.”

Misli Bardak

“Hz. Muhammed’in doğum günü olduğu için Mevlit Kandili ülkemizde resmi tatil ilan ediliyor. Bütün halkımız dualar edip çok yorulduğu için tatil verildi. Bu tatiller daha çok memura yarıyor ve özel sektör çalışıyor. Diğer ülkelerde bu kadar çok tatil yoktur bir tek bize özeldir”.

Özel Cevdet

“Kandil olduğunu ve bu nedenle de tatil ilan edildiğini biliyorum ancak Mevlit Kandili olduğunu siz söyleyince hatırladım. Hz. Muhammedin doğum günü olan 27 Eylül günü ülkemizde tatil oluyor. KKTC’de bu kadar çok resmi tatil olması çok da iyi bir şey değildir.”

Hüseyin Güven

“Kandil olduğu için ülkede resmi tatil uygulanıyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğum günü olduğu için Mevlit Kandili ülkemizde de icra ediliyor. Bu tatiller sadece memurlara yarıyor. Özel sektör yine işinin başındadır.”

Polat Efendi

“Peygamberin doğum günü dolayısıyla Mevlit Kandili resmi tatil ilan edildi. Ülkede bu kadar çok tatil olması doğru değildir. Devlet daireleri zaten çökmüş durumda ve kabarmış bir kadro ile çalışıyorlar. Bu nedenle de tatiller hem fazla hem de özel sektörle arasında uçurum farklar vardır.”

Ali Uçar

“Mevlit kandili Hz. Muhammed’in doğduğu gündür ve ülkemizde resmi tatil olarak geçiyor. Ülkede bu kadar çok tatil olması doğru değildir. Bence bütün resmi tatiller kaldırılmalıdır. Ben de belediyede çalışıyorum ve resmi tatillerin kaldırılması konusunda ilk imzayı atmaya hazırım. İnsanlar geçinemiyor, çocukların geleceği yok. Ben doğru bulmuyorum ve hepsi kaldırılsın.”

Mehmet Çulcu

“Mevlit Kandilinde peygamberin doğum günü olması nedeniyle ülkemizde de resmi tatil uygulanıyor. Ben de memurum ve bu kadar tatil uygulanmasına hiç gerek yoktur. Ben de bu resmi tatillerde tatilim ancak hiç gerek yok.”

Hüseyin Seymen

“Mevlit Kandili peygamberimizin doğum günüdür ve bu nedenle ülkemizde resmi tatil ilan ediliyor. Kamuda çalışıyorum. Kamuda çalışanlar izinli ancak özel sektör her zaman çalışıyor. Bu kadar çok resmi tatili doğru bulmuyorum.”