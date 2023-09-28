İlaçların değeri 269 bin TL

Suna ERDEN

Sahte reçete soruşturması kapsamında Lefke’de boş bir binada ele geçirilen barkodsuz 26 torba ilaçla ilgili İlksen Eczanesinin sahibi İlksen Takak ile suç ortağı Atilla Koroğlu tutuklandı.

Koroğlu’nun Takak’a yardım etmek için ilaçları boş binaya bıraktığı belirlendi. İki zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Ele geçirilen ilaçların sayımının yapıldığı ve 2 bin 973 adet olduğu açıklandı. İlaçların piyasa değerinin ise 269 bin TL olduğu belirtildi.

İlaçların kupürlerinin Sosyal Sigortalara gönderildiği belirtilirken, soruşturmayı yürüten polis çavuşu Mehmet Manaş, zanlı Takak’ın eczanesinde yakılarak yok edilmeye çalışılan belgeler ele geçirildiğini söyledi.

Polis çavuşu, 13 Eylül 2023 tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında 25 Eylül tarihinde Lefke’de boş bir binada 26 çöp torbası küpürsüz ilaç bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada olayın gündeme gelmesinin ardından ilaçların Takak’ın yönlendirmesi ile Koroğlu tarafından araçla boş binaya bırakıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Belgeleri lavaboda yakmaya çalıştı

Polis, zanlı Takak’ın iş yerinde arama yapıldığını, lavaboda yakılarak, yok edilmeye çalışılan bazı belgeler ele geçirdiklerini söyledi.

Polis, ayrıca İlksen Eczanesinde küpürü kesilmiş ilaç, imha edilmeye çalışılan barkodlar, boş ancak küpürleri kesilmiş ilaç kutuları ele geçirildiğini söyledi.

Piyasa değeri 269 bin TL

Polis, boş binada bulunan 26 torba ilacın sayıldığını; 2 bin 973 adet ve piyasa değerinin 269 bin TL olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlı Koroğlu’nun ilaçları Takak’a yardım olsun diye attığını beyan ettiğini belirtti. Polis Çavuşu, Sosyal Sigortalar Dairesine ne kadar küpür gönderildiğine ve ne kadar para alındığına dair araştırma yapacaklarını dile getirdi.

Polis, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.