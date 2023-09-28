Pakistanlı’nın başı dertte

Pakistan’da bulunan bir şahsa çalışma ön izni çıkaracağı vaadinde bulunan Arnan Gill, sahtekarlıkla bin 500 Euro aldı. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Pakistan uyruklu zanlının sahte banka teminat mektubu düzenleyip, ülkeye gelmek isteyen şahsın arkadaşına verdiği ve parayı aldığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 19 Eylül 2023 tarihinde Arnan Gill’in dolandırmak kastı ile Aamir Sheraz’ın Pakistan’daki arkadaşına ön izin çıkaracağı gerekçesi ile Kıbrıs İktisat Bankasına ait sahte banka teminat mektubunu düzenlediğini söyledi.

Polis, zanlının hazırladığı sahte evrakı Sheraz’a verip bin 500 Euro nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı.

Polis, şikayetin 26 Eylül 2023 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.