Polise konuştu

Suna ERDEN

Ülke geneline yayılan sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan Doktor Fikri Koray’ın ifade vererek, suçunu kabul ettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Tufan Eczanesinin sahibi İsmet Tufan’la ortak hareket ettiği açıklanan zanlının “Bana mesaj gönderiliyordu, reçete yazıyordum” dediği açıklandı. Zanlının yazdığı reçeteler karşılığında cüzi bir para aldığını söylediği de belirtildi.

Soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının Ocak-Ağustos ayları arasında 6 bin reçete yazdığı açıklandı.

Olguları aktaran polis, zanlının sahte reçete olayıyla ilgili mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.

Polis, bu süre içerisinde zanlının evinde ve iş yerinde yapılan aramada Sosyal Sigortalar Dairesine ait belgeler geçirildiğini açıkladı.

Polis, ayrıca 3 günde 16 reçete incelediklerini, 8 adedinin sahte çıktığını, bu 8 adetten 7 tanesinin aynı şahıs adına yazıldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde hazırladığı reçeteler karşılığında cüzi miktarda para aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Banka hesapları incelemede

Zanlının” Bana mesaj gönderildi, reçete yazdım” dediğini aktaran polis, zanlının banka hesaplarının incelemeye aldıklarını; kimlerin para yatırdığını araştıracaklarını ifade etti.

Polis, zanlının 42 eczaneyle çalıştığını, Ocak-Ağustos ayları arasında 6 bin reçete yazdığını, yapılan araştırmada 6 bin reçeteden 152 tanesinin meselede tutuklu bulunan İsmet Tufan’ın eczanesi için yazıldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Soruşturmanın geniş çaplı yürütüldüğünü kaydeden polis, sahte reçetelere yazılan ilaçların kim veya kimler tarafından teslim alındığının araştırılacağını dile getirdi. Alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar, incelenecek reçeteler ve elektronik eşyalar olduğunu kaydeden polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.