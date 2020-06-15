Ne gelen var ne giden

Ömer KADİROĞLU

Başkent Lefkoşa’nın en popüler bölgesi haline gelen Yenikent’te dükkân işleten vatandaşlar, çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Diyalog’a konuşan dükkân sahipleri, ekonomik krizin yanı sıra Metehan Sınır Kapısının kapalı olması yüzünden arada bir alış-veriş yapan Rum müşterilerin de kaybedildiğini söyledi.

Ülkeye turist akışının başlamadığını, hala belirsizliğin hakim olduğunu belirten dükkan sahipleri “Böylesi bir ortamda işlerin düzelmesini beklemek hayalcilik olur. Ne yapacağımızı bilemez durumdayız” dedi. Bölgedeki iş yerlerinin büyük bir çoğunluğu dükkân kirasını ödeyemez duruma geldiğini belirtti.

Ne dediler…?

Beliz Gençsu

“Coronavirüs salgını nedeniyle uzun bir kapalılık dönemi geçirdik. Bizim için çok zorlu bir süreçti. Elemanlarımızı mağdur etmeden süreci atlatmaya çalıştık. Kapalılık süreci öncesinde yeni sezonu açmıştık ancak bütün ürünlerimiz mağazamızda kaldı. Çocuklara hitap eden bir sektör olduğumuz için açılım sonrasında biraz canlılık oldu ancak eski heyecan yok. Ülkeye gelişler 1 Temmuz’da başlayacak. Ülkede durumun ne olacağını da bilemiyoruz. Büyük bir belirsizlik içerisindeyiz. Metehan Sınır Kapısından gelen Rumlar Yenikent esnafına çok yarıyordu. Ancak sınır kapılarının da kapalı olması nedeniyle de işlerimiz ciddi oranda düştü. Tekrar bu hastalık adaya gelir ve bir kapalılık sürecine daha girilir mi? bilemiyoruz. Gelirlerimiz çok düştü ve şu anda sadece günlük giderlerimizi karşılar durumdayız. Her şeyin daha iyi olacağı umuduyla işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz.”



Hamza Oruncak

“Salgın nedeniyle yaşanan kapalılık süreci sonrasında bir ay önce dükkânlarımızı açtık. O günden bu yana maalesef eski işlerimiz kalmadı. Mart ayında bayağı bir çiçek aldık ancak salgın çıkınca dükkânlarımızı kapatmak zorunda kaldı. Bu nedenle büyük bir zarara uğradık. Yaklaşık 37 bin TL bir zararım oldu. Dükkânlarımızı açalı bir aydan fazla oluyor ancak çoğu zaman siftah yapmadan kapatıyoruz. İnsanlar bu süreçte maddi yönden de sıkıntılar yaşadığı için ne olacak korkusu taşıyorlar. Devletin verdiği zaten ortada ve bu destek ne yazık ki vergi, kira, elektrik gibi borçları karşılamıyor. Bu salgın bizleri 60 yıl geriye götürdü. Esnaf perişan durumdadır. Metehan Sınır Kapısından geçenlerin Yenikent’teki esnafa büyük artıları vardı. Bu caddede yaşanan yoğunluk nedeniyle Metropol bölgesi gibi gözde bir yer olmuştu. Ancak kapılar kapalı ve bu durum böyle devam ederse kepenkleri indirmek zorunda kalacağız.”



Tülin Hamidi

“Coronavirüs nedeniyle iş yerlerimizi mart ayında kapatmıştık. Mayıs ayı itibari ile yeniden iş yerlerimizi açtık ancak eski günleri bulamadık. Kapalı olduğumuz sürede bayağı bir sıkıntılı süreç geçirdik şimdi ise insan azlığından dolayı iş yapamıyoruz. Ancak mutfak eşyaları sattığımız için bir nebze de olsa satış yapıyoruz. Ancak Coronavirüs salgını öncesine kıyaslayacak olursak hafif bir düşüş oldu. Kısa süre içerisinde işlerimizin yeniden normale döneceğini düşünüyorum.”



Berna Güzel

“Yaşanan salgın nedeniyle kapattığımız iş yerlerimizi yeniden bir buçuk ay önce yeniden açtık ancak işlerimizde büyük bir düşüş var. Pandemi öncesine ve sonrasına bakıldığında işlerimizde yüzde 50-60 civarı bir düşüş yaşandı. Kira, personel, elektrik gibi giderlerimizi karşılamakta zorluk çekiyoruz. Dövizin durumu ortada ve bu caddede iş yerlerinin en büyük sıkıntısı kira fiyatlarıdır. Kiralarımızı dövizle ödediğimiz kiralar için devletten sabitleme yapmasını bekliyoruz. İşlerimizin düşmesinde Metehan Sınır Kapısının kapalı olması da etkili oluyor. Ayrıca Güney Kıbrıs yönetimi halkına ve esnafına çok sahip çıktı. Bizim burada ise hiç kimse bize sahip çıkmadı. Bu işlerin tekrar rayına oturması uzun bir zaman isteyecektir.”



Aydın Dirikli

“Coronavirüs nedeniyle kapattığımız dükkanları bir buçuk ay önce yeniden açtık. Bu süreçte insanların alım gücü iyice düştüğü için eski işlerimiz ne yazık ki yoktur. Yenikent esnafı Metehan Sınır Kapısından geçen Rumlardan da faydalanıyordu. Ancak sınır kapısının kapalı olması bölge esnafını olumsuz etkiledi. İnsanlar geçim derdine düştüğü için altın almıyor. Şu anda yaptığımız satışlarla dükkân giderlerimizi zor karşılar olduk. Eskisi gibi insanların rahatça alışveriş yaptığı bir ortam yoktur. İşlerin eski seyrine dönmesi için uzun bir zamana ihtiyaç vardır.”