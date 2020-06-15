Başbakan Ersin Tatar İngiltere’de yayınlanan The Telegraph gazetesine özel röportaj verdi.

Gazetenin baş muhabiri Robert Mendict ile telefonla bir röportaj gerçekleştiren Başbakan Tatar tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgınında KKTC’nin başarısını anlattı.

Gazete, röportajı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı vatandaşlarını Birleşik Krallıktan taşımayı planlıyor’ başlığıyla verdi.

Başbakan, The Telegraph’a verdiği demeçte, 57 gün boyunca yeni bir Covid-19 pozitif kaydetmemiş Kuzey Kıbrıs’ın binlerce vatandaşını İngiltere’den kurtarmayı planladığını söyledi.

Tatar, “İngiltere’de yaklaşık yüz Kıbrıslı Türk ölmüştür. Bu çok korkunç bir haber. Hayatını kaybedenler için çok üzgünüz. Şimdi bazılarını Kıbrıs’a geri getirmeye çalışıyoruz. Aileleri onların buraya geri getirilmesini istiyor” dedi. Tatar, İtalya’da olanları incelediklerini ve yalnızca katı tedbirlerin virüsün yayılmasını önleyeceğini ve hastanelere yığılmanın önüne geçebileceğini gördüklerini belirtti.

Anavatan Türkiye ile olan tüm havayolu denizyolu ulaşım bağlantılarını kestiğini kaydeden Tatar “Korkmuştum çünkü Kıbrıs’ta böyle bir şeyin olması bizi mahvedecekti. Kuzey Kıbrıs’a tüm uçuşları durdurdum ve bu karar bizi kurtardı. Uçuşlara Mart ayı sonuna kadar izin verseydim, 50.000’den fazla yabancı turist gelip buraya Coronavirüs getirecekti ”dedi.

Tatar, İngiltere’de Coronavirüse karşı bağışıklık kazanılacağının düşünüldüğünü ve önlem almada çok geç kalındığını ifade etti. Başbakan Tatar, İngiltere’de 31 Ocak’ta ilk vaka rapor edildiğini ancak Boris Johnson’ın 23 Mart’a kadar ülkeyi kapatmamasına şaşırdığını söyledi.

Tatar, “Daha önce kapanmış olsaydılar daha iyi olabilirdi’ diye konuştu. 10 binden fazla İngiliz’in Kuzey Kıbrıs’ta evi bulunduğunu da aktaran Tatar, çoğunun geri dönmekte arzulu olduğunu belirtti.

İngiltere’de yüksek ölüm oranından dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Başbakan Tatar, İngiltere’de hayatını kaydedenlerden 5’ini şahsen tanıdığını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020, 12:07