Öncelikleri sıraladı

Halkın Partisi(HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, kaçak yaşamla mücadele edileceğini ve polisin güçlendirileceğini belirtti. Özersay, bazı parti yetkilileri ve milletvekili adaylarıyla Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret etti.

HP'den verilen bilgiye göre, bölge halkı ve muhtarların da yer aldığı buluşmada Özersay, ülkede güvenlik konusunda mevcut uygulamaların yetersiz olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında kimlik ve adli sicil bilgilerinin anlık olarak görülebilmesinin sağlanması gerektiğini ifade etti. Özersay, ikamet ve çalışma koşullarının da güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, kaçak yaşamla mücadele, güncel nüfus kayıtları ve polis teşkilatının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesinin Halkın Partisi’nin öncelikleri arasında bulunduğunu kaydetti.

HP'nin geçmiş hükümet deneyimleriyle ilgili olarak, yaşanan süreçlerden gerekli dersleri çıkardıklarını kaydeden Özersay, HP'nin sorunlarla, hükümet içerisinde mücadele eden, çözüm üreten ve daha uzun ömürlü hükümetlerin kurulmasına katkı koyan bir siyasi anlayışı benimsediğini ifade etti. Özersay, devletin yeniden güvenilir, hesap verebilir ve etkin biçimde çalışan bir yapıya kavuşturulmasını temel hedefleri arasında gösterdi.