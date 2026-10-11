Öncü rol üstlendi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, partinin 51 yıllık siyasi geçmişinin ülkenin tarihiyle iç içe olduğunu belirten Üstel, partinin kalkınma, yatırımlar ve büyük projelerde öncü rol üstlendiğini kaydetti.

Üstel, partinin 51’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Üstel, UBP’nin temel hedefinin Kıbrıs Türk halkının egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında özgürlük, refah, güven ve huzur içinde yaşamasını sağlamak olduğunu belirtti.

Üstel, halkın katılımı ve desteğiyle Anavatan Türkiye ile birlikte geleceğe yürümeyi sürdüreceklerini ifade ederek, UBP’nin 51 yıldır Kıbrıs Türk halkının varlığına, özgürlüğüne ve egemenliğine sahip çıkma sorumluluğunu taşıdığını kaydetti.

Partinin 1975 yılında halkın varoluş ve özgürlük mücadelesinden aldığı güçle kurulduğunu belirten Üstel, UBP’nin Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) mücadele ruhunu ve halkın kendi geleceğini belirleme iradesini siyasete taşıdığını ifade etti.

UBP’nin 51 yıllık siyasi geçmişinin ülkenin tarihiyle iç içe olduğunu belirten Üstel, partinin kalkınma, yatırımlar ve büyük projelerde öncü rol üstlendiğini kaydetti. Geçen yıllar boyunca koşulların ve sorunların değiştiğini ancak partinin Kıbrıs Türk halkının haklarından, özgürlüğünden ve devletin egemenliğinden vazgeçmediğini ifade etti.

“Devletimizi her alanda güçlendirmeliyiz”

Egemenliğe sahip çıkmanın, devleti ekonomik, sosyal ve kurumsal bakımdan güçlendirmeyi de gerektirdiğini belirten Üstel, üretimin artırılması, yatırımların büyütülmesi, gençlere kendi ülkelerinde güvenle yaşayabilecekleri bir gelecek sunulması ve halkın refahının yükseltilmesinin partinin hedefleri arasında bulunduğunu kaydetti.

Atatürk’ün aydınlattığı çağdaşlık yolunda demokratik, kalkınmış ve güçlü bir KKTC hedefinden ayrılmayacaklarını ifade eden Üstel, devletine güvenen, geleceğine umutla bakan ve kendi yurdunda huzur içinde yaşayan bir halk için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Anavatan Türkiye ile ilişkilerin ortak tarih, ortak mücadele ve kardeşlik temelinde şekillendiğini ifade eden Üstel, bu bağın Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve geleceği açısından önemli bir dayanak olduğunu kaydetti.

Türkiye ile dayanışmayı güçlendirmeye ve kardeşlik ilişkilerini her alanda ileriye taşımaya devam edeceklerini belirten Üstel, UBP’nin köklü bir davanın partisi olduğunu, gücünü halkın güveninden ve geçmişten bugüne partiye emek verenlerin fedakârlığından aldığını ifade etti.

Geçmiş genel başkanları andı

Üstel, mesajında toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, UBP’nin ve KKTC’nin kurucusu Rauf Raif Denktaş’ı saygı ve rahmetle andı. Partinin eski genel başkanları Nejat Konuk, Osman Örek, Mustafa Çağatay ve İrsen Küçük’ü de rahmetle anan Üstel, Onursal Genel Başkan ve KKTC’nin 3’üncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nu, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ve hayatta olan eski genel başkanlar Hüseyin Özgürgün, Tahsin Ertuğruloğlu, Ersan Saner ve Faiz Sucuoğlu’nu saygıyla selamladı.

Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne Kıbrıs Türk halkına verdikleri destek ve katkılar dolayısıyla teşekkür etti. Partinin geçmişten bugüne görev yapan genel başkanlarına, milletvekillerine, UBP hükümetlerinde ve parti örgütlerinde görev alanlara ve partiye gönül verenlere de şükranlarını sundu.

Mesajını birlik ve çalışma vurgusuyla tamamlayan Üstel, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha güçlü yarınlara taşıyacağız. Anavatan Türkiye ile can cana, geleceğe birlikte yürüyeceğiz. Durmak yok. Yorulmak yok. Çalışmaya devam” ifadelerini kullandı.

Üstel, UBP’nin 51’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak daha nice yıllara ulaşılması temennisinde bulundu.