23’ü alkollü yakalandı

Ülke genelinde önceki gece gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 2 bin 86 araç sürücüsü kontrol edildi.

Çeşitli trafik suçlarından 338 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 42 araç ise trafikten men edildi. Rapor edilen sürücülerden 164’ünün sürat suçu işlediği, 23’ünün ise alkollü yakalandığı belirtildi.

Basın Subaylığından verilen bilgiye göre rapor edilen trafik suçları ise şöyle:

“164’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 33’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 9’u ağırlığı 50 ton ve üzerindeki kamyonların Girne-Lefkoşa ana yolunu kullanması, 2’si tehlikeli sürüş yapmak ve 83’ü diğer trafik suçları.”

