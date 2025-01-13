‘Şeytana uydum’

Lefkoşa’da asistan olarak çalıştığı iş yerinde personele avans ödemesi için teslim edilen 407 bin TL parayı çalan Muhammed Emin Yıldırım tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Zanlı, gönüllü ifadesinde yılbaşı öncesi kendisine verilen avans parasını ‘Şeytana’ uyarak sanal bahiste kaybettiğini söyledi.

Soruşturmayı yürüten polis, Yenişehir bölgesinde faaliyet gösteren Avunduk Süt Ürünleri Sanayi LTD isimli iş yerinde çalışan zanlının 27 Aralık 2024 tarihinde, personele ödenmesi için kendisine verilen 407 bin TL parayı çalışanlara vermeyerek çaldığını söyledi.

Olayın 11 Ocak 2025 tarihinde bildirildiğini kaydeden polis, zanlının aynı gün ikametgahında tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, aynı tarihte mahkemeden temin edilen arama emri ışığında zanlının ikametgahında arama gerçekleştirildiğini ve kanuna aykırı herhangi bir şey tespit edilmediğini kaydetti.

Polis, zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini, paraları sanal bahiste kaybettiğini söylediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, izlenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken tanık ifadeleri olduğunu söyledi.

Polis, zanlının çaldığı paranın akıbetinin araştırılacağını, ifadesinde söylediği gibi olup olmadığını soruşturacaklarını kaydetti.

Polis memuru, zanlının ilk etapta 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; hakkında müstahdem tarafından sirkat suçundan soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle polis gözetiminde kalmasına emir verdi.