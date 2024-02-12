Önemli gelişme

İngiltere Dışişleri Bakanlığı bünyesinde ‘önemli diplomatların’ yer aldığı bir Kıbrıs grubunun oluşturulduğu bildirildi.

Kathimerini gazetesinde “Londra Lefkoşa’yı ‘Donduruyor’… Foreign Office Eski Tanıdıklardan Güçlü Grup Kurarak Kıbrıs Sorununa giriyor” başlığıyla yer alan haberde, Kıbrıs grubunun Jonathan Allen ve Ajay Sharma isimli diplomatlardan oluştuğu belirtildi.

Jonathan Allen’in Annan planı zamanında Lord David Hannay’ın yakın çalışma arkadaşı ve “partenojenezin ilham kaynağı” olduğunu yazan gazete, Sharma için ise “2022’de Kıbrıs Rum tarafında fırtınalar koparan İngiliz fikirlerinin taşıyıcısı ve Rum tarafına Ercan Havalimanını meşrulaştırmasını öneren kişi” tanımını yaptı.

Haberde, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in “ailevi sebeplerle ofisini Londra’da kuracağı ve Kıbrıs sorununda çıkmazı kırmak ve doğrudan müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki temas rotasını buradan belirleyeceği” bilgisi de paylaşıldı.

Londra’dan Siddiq’a tam destek

Gazete, İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq’ın geçen hafta Kathimerini’de yayınlanan röportajın etlilerine de değinerek, sözkonusu demecin direkt Rum yönetiminin muhatap olduğu “siyasi artçı sarsıntılar” yarattığını yazdı.

Haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Irfan Siddiq hem Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Masası Müdürü Pinelopi Erotokritu’ya, röportajında dile getirdiği tezleri Holguin’in de paylaştığını söyledi. Lefkoşa’ya Kıbrıs Türk tarafına açılımlarda bulunma telkini yapan Siddiq ‘Kıbrıslı Türkler, bu tezi sonuna kadar götürmeyecek olsalar dahi kendilerine egemen eşitlik sağlayacak ayrı devletten söz etme hakkı olmasını istiyor’ vurgusu yaptı. Siddiq, bu görüşleri dahil, röportajında dile getirdiklerinin tek bir harfini bile geri almayacağını açıkça ortaya koydu. “

Gazeteye göre, Lefkoşa, Londra’daki diplomatik düzeydeki görüşmeler çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan benzer mesajlar aldı. Haberde, "Görüşme, nota girişimleri çerçevesinde değil, önceden planlıydı. Londra’nın, röportajı çerçevesinde ortaya koyduğu tezlerin tamamını benimseyerek Irfan Siddiq’a tam destek verdiğini biliyoruz” denildi.

İngiltere’nin, hem Siddiq’ın Rum Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması, hem de Londra’da diplomatik düzeyde yapılan girişimlerdeki görüşmelerdeki tavrının, Rum yönetiminde “donmalara sebep olduğu” kaydedildi.

