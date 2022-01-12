Çözün bu sorunu

Ömer KADİROĞLU

Vatandaşın çilesi hiç bitmiyor. Salgın, ekonomik sorunlar yetmezmiş gibi insanlar yemeklerini pişirmek için tüp gaz bulamıyor.

Yaşanan sorunun kaynağı marketlerin kar oranlarındaki düşüş oluyor. İthalatçıdan 179 liraya aldığı tüp gazı 180 liraya satan marketler, aradaki bir liralık kar oranını yeterli bulmuyor. Marketler kar oranlarını yükseltecek bir fiyat artışı beklentisi içerisine girerken, olan bu soğuk kış günlerinde vatandaşa oluyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Ne yapalım; yemek pişirmek için ateş mi yakalım. Günlerdir tüp bulamıyoruz” diye dert yandı.

Bükülmez: Bir lira sakız parası değil

Bakkallar ve Marketler Derneği Başkanı İsmail Bükülmez de, sorunun Erhan Arıklı’nın Ekonomi ve Enerji Bakanlığı döneminde değiştirdiği tüp dağıtım ve kar oranları tüzüğünden kaynaklandığını ifade etti. Bükülmez, tüzüğün ivedilikle eski haline getirilmesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Daha önceki Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı tüp dağıtım ve kar oranları tüzüğünü değiştirdi.

Dağıtım ve kar oranlamasında aksaklıklar olmaya başladı. Alt bayilerin yani marketlerin kar oranları çok aşırı derecede düşürüldü. Bundan dolayı da piyasada tüpün halka arzında korkunç bir kaos yaşanmaktadır. Çok acele bir şekilde bu tüzüğün yeniden değişmesi gerekiyor. Şu anda gaz firması bize 179 TL’den veriyor ve 180 TL’den satın diyor. Bir lira sakız parası bile değildir. Gaz firmalarının bu davranışını hem halkımızla hem de bizim gibi alt bayilerle bir dalga geçme operasyonu olarak görüyoruz.

Yaşanan sorun tamamen marketler ve tedarikçi firmalar arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanıyor. Müşteri 180 TL tüp gaza verdiğinde ve bunu da kredi kartı ile çektiği zaman biz zarar ediyoruz. Eğer üzerine ekstra komisyon koyarsak Ticaret Dairesi bir asgari ücret ceza kesiyor. Biz marketçiler de iki ateş arasında kaldık.”

Vatandaşlar ne dedi…?

Özalp Derviş



“Tüp gaz bulamadım. Herhalde zam yapacaklar diye saklıyorlar. Bu olacak iş değildir. Evde tüp gaz yok ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tüp gaz olmayınca yemek pişiremeyiz. Mutfakta en önemli ihtiyaçlarımızdan biri olan tüp gaza ulaşamıyoruz. Yemek yapabilmek için odun mu yakacağız. Bu konuda yetkililerden bir an önce çözüm üretmesini istiyoruz.”

Bekir Atalar

“Markete tüp gaz almak için gittiğimizde ne yazık ki bulamıyoruz. Şu an için evimizde tüp gaz var ancak bittiği zaman ne yapacağız bilemiyorum. Özellikle bu kış kıyamette tüp gaz ile ısınanların Allah yardımcıları olsun. Ben ayda bir tüp kullanıyorum. Tüp gaz evde bittiği zaman bahçede odun yakıp yemeğimi orada pişireceğim. Bu konuda acilen bir çözüm üretilmesi gerekiyor.”

Hasan Şen

“Tüp gaz alabilmek için marketlere gittiğimizde bulamıyoruz. Şimdilik evde olanı kullanıyoruz ancak bittiği zaman ne yapacağımızı bilemiyoruz. Tüp gazı yemek pişirmede kullanıyoruz. Evdeki tüp bittiğinde de elektrikli ocaklarda yemeklerimizi yapmaya başlayacağız. Bu konuya idarecilerin bir an önce çözüm üretmelerini istiyoruz.”

Hüdaverdi Tutku

“Marketlere gittiğimiz zaman tüp gaz bulamıyoruz. Üç gün market gezdim ve tüp gaz bulamadım. Çok sevdiğim bir arkadaşım kendisinde fazla olduğunu söyledi ve bana bir tane tüp gaz verdi. Herkesin elindeki gaz bittiğinde eğer bu yaşanan sorun çözülmezse ne yapacağımızı bilemiyoruz. İnsanlar odun yakamaz, elektrik pahalı elektrikle yemek pişiremez peki gaz olmayınca bu insanlar ne yapacak? Ben ayda bir tüp kullanıyorum ancak onu da 3-4 gün dolaştım ve bulamadım. Bu konuda yaşanan sıkıntıya bir çözüm üretmeleri gerekiyor.”

Mustafa Ökter

“Markete gittiğimiz zaman maalesef tüp gaz bulamıyoruz. Evimde şu an var ancak elimdeki tüp bittiği zaman ne yapacağız bilemiyorum. Geçen sefer tüp gaz bitti ve üç gün tüp gaz bulamadım. Bu süreçte yemeklerimizi elektrikli ocaklarda yapmaya çalıştık. Şu an aynı sorun yine yaşanıyor ve marketlerde tüp gaz bulamıyoruz. Yaşanan bu sorunla ilgili yetkililerin çözüm üretmesini istiyoruz.”

Seydi Can Erdine

“Marketlere gittiğimiz zaman tüp gaz bulamıyoruz. Lefkoşa’nın tüm marketlerini dolaştık bir tüp gaz bulamadık. Evde şu an gaz yağlı soba yakarak yemek pişirmeye çalışıyoruz. Tüp bulamadığımız için ilkel şartlarda yemek pişirmeye çalışıyoruz. Böyle devam ederse işimiz çok zor. Önceden böyle sorunlar yaşanmıyordu ancak şimdi sürekli olarak böylesi sorunlarla karşılaşıyoruz. Yetkililerden beklentimiz bu sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşturmalarıdır.”