Önemli yasalar yürürlüğe giriyor

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, UBP-HP hükümeti dönemde yıllardır bekleyen önemli yasaların yürürlüğe girdiğini kaydederek hükümeti kutladı.

Işık yazılı açıklamasında, “Tüketici Kredileri Yasası, Hal Yasası ile 20 yıldır derneğimizin de ısrarla talep ettiği ‘Bilişim Suçları Yasası’nın çıkarılmasında başarısı gösteren hükümeti kutlarız” dedi.

Işık, otomotiv sektöründeki ikinci el araç satışlarının da denetim altına alınması gerektiğini, bunun hem trafik güvenliği hem de tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için gerekli olduğunu belirttti.

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, bu konuda mevzuat hazırlanmasını talep etti.