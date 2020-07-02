Hakaret edenler gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik olarak

30 Haziran itibarıyla sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik çalışma yapıldığı kaydedildi.

19 hesaptan 11'i gözaltına alındı

Bu kapsamda tespit edilen 19 hesap yöneticisi içerisinden 11 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, gözaltına alınanlar hakkında adli tahkikatın sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı, suç ve suçlularla mücadeleyi her alanda olduğu gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edecektir" ifadesi kullanıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'da 2, İstanbul'da 5, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa ve Mersin'de birer kişi gözaltına alındı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) ilk geçtiği bilgi ise, İstanbul'da 1 kişinin gözaltına alındığı yönündeydi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatıldığı, kentte oturduğu tespit edilen bir kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'la evli olan Berat Albayrak, dördüncü çocuklarının dünyaya geldiğini Twitter hesabından duyurmuş; Albayrak'ın paylaşımını haberleştiren birçok haber sitesinin altına sosyal medya kullanıcıları Esra Albayrak'a yönelik cinsiyetçi saldırıda bulunmuştu. Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlara muhalefet de dahil pek çok kesimden tepki gelmişti.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2020, 10:06