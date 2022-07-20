Önlem alınmadı

Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, artık yeterli sayıda test yapılmadığını savunarak, “Şu anda açıklanan vakalar buz dağının görünen kısmı” dedi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Rogers, katıldığı programda, son günlerde yaşanan Covid-19 vaka artışları ve önlemlerle ilgili soruları yanıtladı. Sağlık Bakanlığı’nın, gerekli önlemleri zamanında almadığını savunan Rogers, “Bakanlık, iş işten geçtikten sonra günü kurtarmaya çalışıyor” diye konuştu.

Pandemi sürecinin ilk başlarda ülkeyi birçok bilinmezlikle karşı karşıya bıraktığını, şu anda çok daha fazla deneyimin ve önlem alacak mekanizmaların mevcut olduğunu ama bunların dahi kullanılmadığını öne süren Rogers, şöyle devam etti:

“Şu anda Omicron’un alt varyantlarının oluşturduğu bir dalga ile karşı karşıyayız. Virüslerin ne yapacağını her zaman kestirmek mümkün değil, sürekli olarak mutasyona uğruyorlar. Hangisinin dominant olup diğer varyantları baskılayacağı, etkisinin ne olacağını önceden kestirmek mümkün değil ama epidemiyolojik verileri yakından takip edip bu dalgalara hazırlıklı olmak gerekiyor. Maalesef Sağlık Bakanlığı planlamasını önceden yapmıyor. İş işten geçtikten sonra bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, gerekli adımlar zamanında atılmıyor. Şu an bulunduğumuz nokta öyle bir nokta.”

“Dünya Sağlık Örgütü uyarmıştı ama…”

Dünyada vaka sayılarının arttığı ve yeni bir dalga ile karşı karşıya olunduğunu Dünya Sağlık Örgütü’nün daha önceden açıkladığını ifade eden Jale Refik Rogers, bakanlık tarafından tedbir alınması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Aslında Temmuz ortasında vaka sayılarının pike ulaşılacağı bilinen bir şeydi ama buna rağmen Sağlık Bakanlığı gerekli önlemleri zamanında almadı. Vaka sayıları arttıkça doğru orantılı şekilde hastaneye yatış sayıları da artış gösteriyor. Halkın bu noktada nasıl sağlık hizmet alacağının önceden planlanmış olması gerekiyordu.”

“Hastalar muhatap bulamıyor”

Rogers, “Acil servislerimizde zaten personel sıkıntısı varken Covid-19 hastalarının da yükünü çekmeye başladı. Şu anda enfeksiyon ve göğüs polikliniğinde bu hastalar bakılıyor ama bu poliklinikler öğlene kadar hizmet veriyor. Bu saatten sonra acil servislerde ciddi bir yığılma oluşuyor” diye konuştu.

5 milyon dolar zarar edildi

Kıb-Tek’te yaşananlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Rogers, son dönemde birkaç kez değişen bakanların yakıt alımı konusunda önceki yönetimi eleştirmesine rağmen aynı yöntemi uyguladığını savunarak, şunları kaydetti:

“Dünyada enerji ile ilgili pahalılaşma ortada iken ihale ile en ucuzun almak yerine ihalesiz yapılan art arda direk alımlarla 5 milyon dolar zarar edildiği görülüyor. Buna rağmen herhangi bir ihaleye çıkılmadı, sürekli direk alım yapıldı. Hem kalitesiz, hem pahalı yakıt direk satın alındı. Göreve gelen bakanlar hep bir öncekini eleştirdiler ama aynı zihniyetle devam ederek, kurumu ve devleti ciddi anlamda zarara uğrattılar.”



Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022, 10:45