Önlem alınmalı

Ömer KADİROĞLU

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, KKTC’nin 41 yılda ‘istenilen düzeyde’ gelişme göstermediğini söyledi.

Vatandaşlar, “KKTC’nin ilanının üzerinden 41 yıl geçti. Ülkemiz bu sürede ne ekonomik ne de sosyal anlamda gelişim göstermedi. Bir arpa boyu dahi yol alamadı” dedi. Vatandaşlar, suçların arttığını, ekonominin dibe vurduğunu ifade ederek, yetkililerin gerekli adımları atmasını istedi.

Ne dediler…?

Mehmet Levent

“Barış harekatından ve KKTC’nin ilanından sonra yarım asır geçti ancak biz yerimizde saymaya devam ediyoruz. Hatta bazı açılardan daha kötü durumdayız. Mesele eskiden kapılarımız, camlarımız açık uyuyorduk, şimdi kilit de yetmiyor. Nüfus değişti, suçlar arttı. KKTC ekonomik, sosyal, kültürel ve çevre yönünden yeterince gelişemedi. Ülkede birçok eksiklikler vardır, ekonomi kötü durumdadır. Ekonominin hiç gelişmemiş olmasıyla ülkede hiç bir şey gelişemedi. Kıbrıs sorununun bir çözüme kavuşturulması gerekiyor, çünkü bizi artık bir çözüm kurtarır. “

Ali Çetin Özçetin

“KKTC’de çok güzel işler yapıldığını ve yapılacağını görüyoruz. Bazı noktalarda sıkıntılar vardır. Ülkeye gelen yabancılar ekonomiyi düzeltecek diye umuldu ancak ekonomi çok daha kötü oldu. Ülkedeki yabancılar nedeniyle kendimizi güvende hissetmiyoruz. Ülkemizde eksiklikler olan bazı alanlar vardır. Kıbrıs sorununun çözüme kavuşması gerekiyor. Eğer bu ülkede bir çözüm olmazsa ne Rum ne de biz Türkler gelişemeyeceğiz.”

Mesut Akay

Bana göre KKTC ekonomik, sosyal, kültürel ve çevre yönünden yeterince gelişemedi. Her şey değişime ve gelişime açıkken KKTC istenilen derecede gelişim sağlayamadı. Her şeyi çözüme bağlamak yerine dünyanın nereye gittiğine odaklanmamız gerekiyor. Biz kendimizi dünyaya kanıtlar ve geliştirirsek her şey güzel olur. Kendi insanımıza sahip çıkarak gelişebileceğiz. Biz gelişirsek herkes bizimle anlaşır ve barışır, çünkü çöken bir ülkeyi kimse istemez.”

Hayriye Soğancı

“Son 41 yılda KKTC ekonomik, sosyal, kültürel ve çevre yönünden yeterince gelişeme göstermedi. Yollarımızda birçok tehlike var ve çevre düzenlemesinin olmaması beni rahatsız ediyor.Diğer yandan ulaşım ve iletişim gibi her alanda da sorunlar vardır. Bu sorunların bundan sonraki süreçte çalışılarak düzeltilmesi daha iyi olacaktır.”

Münür Nurettin Boğaçoğlu

“Barış harekatının üzerinden 50, KKTC’nin kuruluşunun üzerinden ise 41 yıl geçti. KKTC ekonomik, sosyal, kültürel ve çevre yönünden yeterince gelişeme gösteremedi. Beklentimiz çok daha fazlasıydı ancak olmadı. Ülkedeki gelmiş geçmiş yönetimlerde ciddi eksiklikler vardır ve bizim neslin beklentilerine cevap vermedi. Bundan sonrası için anavatan Türkiye’nin etkin garantörlüğünde Kıbrıs sorununun çözülmesi ile daha iyi olacağına inanıyorum.”

Ali Katipoğlu

“Son yarım asırda KKTC ekonomik, sosyal, kültürel ve çevre yönünden istenilen düzeye gelemedi. Hiçbir şey ülkede amacına ulaşamadı. Bu ülkeyi baştakiler bitirdiler. Ülke iyi yönetilemedi. Gelmiş geçmiş tüm hükümetler etkin politikalar ortaya koyamadı.

Hüseyin Konuralp

Bana göre geçen bunca zamanın ardından KKTC ekonomik, sosyal, kültürel ve çevre yönünden bazı konularda gelişim gösterdi ancak ekonomik alanlarda gelişme gösteremedi. Ekonomi dışında çevrenin de yeteri kadar gelişmediğini düşünüyorum. Yeşil alanlar betonlaştı, geriye kalan yeşil alanlar korunamadığı için yanarak yok oluyor. Bundan sonrası için tek yol Kıbrıs sorununun çözülmesidir. Bu adada bir anlaşma olursa sorunlar da bitmiş olacaktır.”

Hakkı Yücel

“Barış harekatının üzerinden 50, KKTC’nin kuruluşunun üzerinden ise 41 yıl geçti. KKTC’nin pek bir gelişme gösterdiği söylenemez. Ekonomik anlamda da siyasi alanda da sorunlar vardır. Bundan sonrası için tek yol var o da Kıbrıs sorununun çözülmesidir. Federal bir çözümle bu ülke daha iyi bir yere gelebilir.”