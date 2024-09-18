‘Önlemler bilinçsizce kaldırıldı’

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’da bazı bölgelerde yürütülen kanalizasyon altyapı çalışmaları nedeniyle yapılan kazılardan UR 069 plakalı aracın sürücüsü Emine Tarlasüren de nasibini aldı.

Dereboyu’nda faaliyet gösteren Avenue Sinema’nın önünde yol kenarında oluşan çukuru fark etmeyen sürücü aracıyla birlikte çukurun içine düştü. Aracın ön kısmı 70 santim derinliğindeki çukur içinde kalırken arka kısmı havada asılı durdu. Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, önlemlerin bilinçsizce kaldırılması nedeniyle aracın çukura düştüğünü belirtti.

Turuncu şeritler her yere gerekli

Lefkoşa’da Göçmenköy, sanayi bölgesi, Dereboyu bölgelerinde altyapı çalışmaları nedeniyle kazılar yapılıyor.

Kazılan bazı yerlerde turuncu bant şerit çekilerek, sürücülerin dikkatli olması sağlanırken, bazı yerlerde ise uyarıcı herhangi bir şey bulunmuyor.

Dereboyu’nda yapılan çalışma nedeniyle kazılan çukurun etrafına çekilen bant şerit ise kaldırıldı.

Çukuru görmeyen sürücü Emine Tarlasüren yönetimindeki UR 069 plakalı salon araç ile park yerinden caddeye çıkış yapmak üzere doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, kaldırım üzerinde bulunan yaklaşık 70 santim derinliğindeki çukura düştü. Aracın ön kısmı çukur içinde kalırken arka kısmı havada asılı durdu.

Zarar karşılanacak

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Harmancı şu ifadeleri kullandı:

“Dereboyu su kazımızda almış olunan önlemlerin bilinçsizce kaldırılması sonrasında bir araca maddi hasar meydana geldi.

Olayı araştırıyoruz, sorumluluk elbette bizdedir, gerçekten bu iş için çok emek veriyoruz çok da rahatsızlık veriyoruz, en ufak hatanın sonuçlarının ne olabileceğini de görüyoruz.

Maddi hasarların tümü giderilecektir, bu alanda meydana gelen değişikliklerin kendi adımıza fark edilmemesinin değişikliklerden daha büyük bir hata olarak görüyorum ve başkan olarak da kendimi bir fiil sorumlu tutuyorum. Herkesten ve tüm kamuoyundan özür diliyorum.”

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024, 10:04