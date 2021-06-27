Önüne geleni darp etti

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen olayda kızının erkek arkadaşı olduğunu öğrenen H.İ.D. şiddete yöneldi. Kızının saçlarını çeken, tekme atan zanlıya eşi engel olmak istedi. Zanlı hızını alamayıp, eşini de darp etti. Olayın ardından zanlı tutuklanırken, darp edilen 20 yaşındaki genç kız hastaneye götürüldü. Yapılan incelemede vücudunun çeşitli yerlerinden darp izine rastlandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı H.İ.D.’nin 25 Haziran 2021 tarihinde saat 23.40 sıralarında Gönyeli'de ikametgâhı içerisinde eşi Z.D. ile kızı İ.D.’yi darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının kızının erkek arkadaşı olmasına ve eşinin durumu bilmesine sinirlendiği için şiddet eylemini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının kızının saçlarını çektiğini, tekme attığını, eşini de elleri ve ayaklarıyla darp ettiğini ifade etti.

Polis, zanlının kızının hastaneye götürüldüğünü, darp raporu alındığını açıkladı.

Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını kaydeden polis, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, soruşturma kapsamında sosyal hizmet görevlileri eşliğinde zanlının diğer 2 çocuğundan da ifade alınacağını belirtti.

Polis memuru, yürütülen soruşturma aşamasında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, hakkında ciddi darp suçundan araştırma yapılan zanlının 3 gün hücrede tutulmasına izin verdi.