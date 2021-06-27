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Yarışamayız

Güney Kıbrıs’ın Larnaka ve Baf havaalanlarına bugün 76 uçak, Ercan’a ise 6 uçak inecek

Yarışamayız
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Melis GÜNEL

   Güney Kıbrıs turizmdeki kayıplarının bir kısmını telafi etmek amacıyla başlattığı tanıtım kampanyalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, bunun meyvelerini de toplamaya başladı. Özellikle Limasol’daki otellerde doluluk oranı ortalama yüzde 50’yi aşarken, Baf bölgesindeki otellerin de yüzde 50 doluluğa yaklaştığı bildirildi.
   Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Güney Kıbrıs’ın Larnaka ve Baf havaalanlarına dün inen uçak sayısı 71 iken bugün bu sayı 76’ya çıkıyor. Larnaka Havaalanına 61, Baf Havaalanına ise 15 uçak inecek. Larnaka’ya inecek uçakların 12 tanesi Atina ve Selanik’ten, 5 tanesi Tel Aviv’den, 3 tanesi de Moskova’dan gelecek.
   Tarifeli seferler arasında Viyana, Berlin, Frankfurt, Münih, Dubai, Londra, Bükreş, Belgrad gibi şehirler bulunuyor.

Ercan’a inişler sınırlı

   KKTC Sağlık Üst Kurulu önceki gün alınan kararla Ercan’a inecek uçak sayısını günde 6’dan 10’a çıkarırken, dün İstanbul ve Ankara’dan gelen uçak sayısı 5 ile sınırlı kaldı. Bugün de İstanbul ve Adana’da toplamda 6 sefer var.
   Uçak yolcularının önemli bir kısmını KKTC vatandaşları veya çalışma izinliler oluşturuyor.
   Turizmciler günlük uçak sayısının 10’a çıkarılmasıyla turizmde beklenen gelişmenin yaşanamayacağını belirterek, bu yılın da büyük ölçüde kaybedileceğine dikkat çekiyor. 

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