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Sibel Tatar, Genç Emek Pazarı etkinliğinin diğer bölgelerde de gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu

Moral verdi
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Toplumsal Gelişim Hareketi Derneği, Mağusa Gençlik Birliği, Gazimağusa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Kültür Komitesi paydaşlığında düzenlenen ‘Genç Emek Pazarı’ etkinliğine katıldı.
Açıklamaya göre, Sibel Tatar burada gerçekleştirdiği konuşmada etkinliğe katkı koyan tüm paydaşlara ve gençlere teşekkür etti. Tatar, gençlerin girişimciliğinin bir tezahürü olarak ortaya çıkan ve tüm gençleri motive eden Genç Emek Pazarı etkinliğinin diğer bölgelerde de gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu.

Atatürk’ün sözünü hatırlattı
Sibel Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözüne atıfta bulunarak gençlerin vizyonuna güvenilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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