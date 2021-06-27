Büyük panik yaşandı

Güney Kıbrıs’ın Baf bölgesinde dün öğle saatlerinde yerleşim yerine yakın alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Tala köyünde çıkan ve güçlü rüzgarla kısa sürede büyüyen yangın uzun süre kontrol altına alınamadı.

Köy tahliye edilirken, alevler bazı evlere ve araçlara zarar verdi.

Çok sayıda yangın söndürme aracı ve 2 helikopterle yapılan müdahaleye Limasol'dan da destek gittiği belirtildi. Yangın söndürme çalışmalarına İngiliz üslerinden 2 helikopterin de katkı koyduğu öğrenildi.

4 helikopterle müdahale edildi

Cyprus Mail’in haberine göre; yangın saat 15.00 sıralarında Tala köyünde yerleşim alanına yakın bir yerde başladı. Şiddetli rüzgar ve yüksek sıcak alevlerin hızla yayılmasına yol açtı.

Yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı, polis ve sivil savunma ekipleri, köyü tahliye etti.

Yangına 5 itfaiye aracı ve 2 helikopterle müdahale edildi. Ayrıca Limasol’dan da 2 itfaiye aracı daha takviye için bölgeye gönderildi.

İngiliz Üslerine ait 2 yangın söndürme helikopteri de alevleri kontrol altına alma çabalarına katıldı.

Bölge sakinleri alevlerin evlerine girmesini su hortumlarıyla önlemeye çalıştı.

3 saatte söndürüldü

Büyük uğraşlar sonucu yangın 3 saatte kontrol altına alındı.

Yangında bazı evler, araçlar ve araziler zarar gördü. Gece geç saatlere kadar soğutma çalışmaları yapılırken, polis yangının çıkış nedeninin tespiti için soruşturma başlattı.