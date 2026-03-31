Acı, gözyaşı ve göç

Evlerini terk etmek zorunda kalan Kıbrıslı Türklerin sıkıntılı yaşamı, yakınlarını kaybedenlerin gözyaşları, adaya paraşütle inen Türk askerleri ve Mehmetçiğe sevgi gösterilerinde bulunan ada halkı… Kıbrıs Barış Harekatı’na ait bu ve benzeri birçok anın yer aldığı tarihi fotoğraflar, dönemin acılarını, umutlarını ve yaşanan insan hikâyelerini gözler önüne seriyor.

Söz konusu fotoğraflar, savaşın yalnızca cephede değil, sivillerin günlük yaşamında da bıraktığı derin izleri ortaya koyarken; göç, kayıp ve yeniden tutunma mücadelesini çarpıcı şekilde yansıtıyor. Aynı zamanda, Türk askerinin adaya çıkışıyla birlikte yaşanan sevinç ve umut dolu anlar da karelere yansıyor.

Geçmişe ışık tutan bu görseller, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı zorlukları, verdiği mücadeleyi ve dayanışma ruhunu gelecek nesillere aktaran önemli belgeler arasında yer alıyor.

